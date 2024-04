Citroen C3 nu ook met verbrandingsmotor

Dankzij de modulariteit van het SmartCar-platform kan Citroën op een platform meerdere aandrijflijnen aanbieden; van benzine en 48V hybride tot 100% elektrisch. De 1.2l Turbo is een driecilinder 1,2-liter benzinemotor met een vermogen van 74 kW (100 pk) en is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Onder meer de distributieketting is compleet nieuw ontwikkeld. De C3 1.2l Turbo sprint in 10,7 seconden van 0 naar 100 km/u en haalt een topsnelheid van 183 km/u. Het kentekengewicht komt uit op 1.126 kilogram. Deze motorvariant heeft een geremd trekgewicht van 600 kilogram en een kogeldruk van 61 kilogram. In de gemengde WLTP-cyclus bereikt de C3 1.2l Turbo een gecombineerde emissie van 127-128 gr CO2/km (onder voorbehoud van homologatie).

Citroën breidt het aanbod later in 2024 uit met een nieuwe Hybrid 100-aandrijflijn met 48V-technologie. De hybride 48V-technologie bestaat hij uit een 48V lithium-ion batterij die tijdens bepaalde rijfasen wordt opgeladen, een compleet nieuwe 3-cilinder benzinemotor van 74 kW (100 pk), specifiek ontworpen voor hybride toepassingen, en een nieuwe geëlektrificeerde ë-DCS6 versnellingsbak met dubbele koppeling, waarin een in Frankrijk geproduceerde elektromotor van 21 kW (28 pk) en 55 Nm is verwerkt. Dit is gedaan om ruimte en massa te besparen.

De Hybrid 100 biedt een systeemkoppel van 205 Nm (55 Nm voor de elektromotor) ook bij lagere toerentallen. Bij acceleraties levert de elektromotor een extra vermogen van 9 kW (circa 12 pk) voor extra souplesse. In de gecombineerde WLTP-cyclus realiseert de Hybrid 100-aandrijflijn een CO2-emissie van 117 gr/km.

Comfort

Citroën biedt op alle versies van de C3 standaard zijn Advanced Comfort-vering. Dit systeem werkt met Progressive Hydraulic Cushions voor een eigen gevoel van comfort. Deze progressieve hydraulische bump stops werken samen met de schokdempers en vering en vervangen de mechanische stops die doorgaans gebruikt worden. Het systeem werkt in twee stadia. Voor lichte (de)compressie regelen de veer en schokdemper samen verticale bewegingen, zonder hulp van de hydraulische stops. Bij grote impact werken de veer en schokdemper samen met de hydraulische stops om de carrosseriebewegingen geleidelijk af te remmen en schokken aan het einde van het veerbereik weg te nemen. In tegenstelling tot een mechanische stop die energie absorbeert en vervolgens een deel ervan als schok teruggeeft.

De Advanced Comfort-stoelen vormen een aanvulling op de wielophanging. Het ontwerp van de comfortstoelen is verbeterd voor extra steun aan het lichaam. De stoelen beschikken over extra schuim (+10 mm) om vanaf het eerste contact een gevoel van zachtheid en comfort te bieden, waardoor een goede ondersteuning wordt beloofd, hoe lang de rit ook duurt.