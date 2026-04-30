Citroen Saxo VTS bestaat 30 jaar

Om de oorsprong van de Saxo VTS te begrijpen, moeten we ook de AX noemen. Dit model verscheen in 1986 en zette Citroën neer in het segment van sportieve compacte auto's. De AX Sport en AX GTi vielen op door hun scherpe wegligging en gunstige pk-gewichtsverhouding. In februari 1996 nam de Saxo het stokje over als instapmodel. In datzelfde jaar verscheen de Saxo VTR met een 1.6-liter 8-kleppenmotor met een vermogen van 90 pk. Kort daarna volgde de Saxo VTS, de spirituele opvolger van de AX GTi. Deze versie kreeg de 1.6-liter 16V TU5J4-motor met 120 pk.

Het design van de Saxo kwam van de Italiaanse ontwerper Donato Coco. Voor de sportieve variant werd een jonge ontwerper ingezet: Gilles Vidal. Zijn eerste opdracht bij Citroën was het ontwikkelen van de VTS-carrosserie. Daarbij lag de focus op subtiele maar effectieve aanpassingen, zoals verbrede wielkasten die naadloos overgaan in de dorpels en aangepaste bumpers.

De Citroën Saxo VTS oogt bescheiden. Met details als een 16V-badge, verchroomde uitlaat en specifieke lichtmetalen velgen blijft hij relatief ingetogen. Onderhuids schuilt echter een krachtige aandrijflijn. De motor levert 120 pk bij 6.600 t/min en draait door tot 7.300 t/min.

In combinatie met een handgeschakelde vijfversnellingsbak met korte overbrenging en een gewicht van slechts 935 kg, resulteert dat in sportieve prestaties. De topsnelheid bedraagt 205 km/u en de acceleratie van 0 naar 100 km/u neemt minder dan 9 seconden in beslag.

Het chassis maakt het verschil. De voorkant reageert precies, de stuurbekrachtiging is afgestemd en de achterkant gedraagt zich speels. Op bochtige wegen kan de Saxo VTS zich meten met grotere en krachtigere auto's. Geventileerde schijfremmen vóór maken het geheel compleet.

Ontwikkeling

De Saxo VTS bleef zich ontwikkelen. Eind 1997 werd het gamma vernieuwd. De 16-kleppenversie kreeg opnieuw de aanduiding '16V'. Tegelijk werd de VTS-naam breder ingezet. Hoewel de 120 pk sterke 16V-versie de heilige graal blef, combineerde Citroën de sportieve uitstraling en het verfijnde chassis van de VTS nu ook met meer toegankelijke motoren om een breder klantenbestand aan te spreken dat op zoek is naar esthetische dynamiek zonder per se pure prestaties voorrang te geven. Het VTS-gamma verwelkomde daarom de 90 pk sterke 1.6i (voorheen voorbehouden aan de VTR), de 100 pk sterke 1.6i en zelfs de 75 pk sterke 1.4i.

In 1999 volgde een facelift. De voorzijde kreeg amandelvormige koplampen, een bolle motorkap en een grille met grote chevrons. Het model bleef herkenbaar, maar oogde moderner. De productie liep door tot juni 2003 in Aulnay-sous-Bois. Na zeven succesvolle jaren nam de Citroën C2 het stokje over, waar overigens ook een VTS-uitvoering van verscheen met een vermogen van 125 pk.

Autosport

Al snel na de introductie bewees de Saxo VTS zijn kwaliteiten in de autosport. In rally, rallycross, circuitraces en zelfs op ijs liet hij zien hoe veelzijdig en effectief hij is. Citroën Sport bouwde een compleet competitieplatform rond het model. Series als de Saxo Cup, Saxo Challenge, Saxo Rallycross en Saxo Glace maakten autosport toegankelijk voor een breed publiek. Opvallend is dat vaak gebruik werd gemaakt van de standaard productiemotor.

Dit platform fungeerde als kweekvijver voor talent. Namen zoals Patrick Henry, Yoann Bonato, Marc Amourette en Pierre Llorach begonnen hier hun carrière. De Saxo VTS groeide daarmee uit tot een echte leerschool voor sportief rijden. In 2001 behaalden Sébastien Loeb en Daniel Elena de wereldtitel in het Junior WRC met een Saxo Super 1600.