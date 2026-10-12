Citroen toont 2CV concept

De 2 CV vormt de voorbode van een nieuwe generatie compacte elektrische auto's die inspeelt op toekomstige Europese regelgeving voor betaalbare elektrische mobiliteit, gepositioneerd tussen de Ami en de C3, met als doel om meer mensen toegang te geven tot elektrische mobiliteit, zonder in te leveren op karakter en gebruiksgemak. Productie in Europa en een beoogde vanafprijs van € 15.000 dragen bij aan een brede toegankelijkheid van elektrische mobiliteit.

Deze benadering wijkt af van een markttrend waarin auto's steeds groter, zwaarder, complexer en duurder worden. Citroën kiest juist voor eenvoud, efficiëntie en een doordacht ontwerp. Het resultaat moet een auto zijn die praktisch, aantrekkelijk en betaalbaar is. Met een lengte van 3,76 meter is het 2 CV Concept zelfs korter dan de oorspronkelijke 2 CV. Het 2 CV Concept streeft naar een gewicht van 1.000 kilogram. Een lager voertuiggewicht maakt een kleinere en betaalbaardere batterij mogelijk, biedt een actieradius die aansluit bij dagelijks gebruik en verlaagt de gebruikskosten.

Innovatie draait niet alleen om het toevoegen van nieuwe technologieën, soms betekent het juist vereenvoudigen. Daarom is bij het ontwerp ook rekening gehouden met grootschalige productie en eenvoudige reparaties. Voorbeelden zijn vlakke carrosseriedelen, luchtinlaten onder de voorruit en bumpers die los van de carrosserie kunnen worden vervangen.

Het interieur van het 2 CV Concept toont de geest van de 2 CV met een comfortabele, lichte, warme en uitnodigende omgeving. Het ontwerp creëert meer ruimte voor de inzittenden. Zo ontbreekt een traditioneel dashboard, zijn de deurpanelen slim ontworpen en bieden de royale stoelen met Citroën Advanced Comfort-technologie een hoog niveau van comfort. Bovendien kan de voorstoel uitgenomen worden om een echt moment van ontspanning te bieden buiten de auto.

In plaats van een conventioneel dashboard beschikt het concept over een cilindervormige structuur waarop een stuurwiel met enkele spaak, een multifunctionele bedieningshendel, een transmissiebediening en het Citroën Smart Vision-display zijn gemonteerd. Het display toont alleen de belangrijkste informatie binnen het directe gezichtsveld van de bestuurder. Daarnaast is er een vierkant 8-inch 'phygital' touchscreen met graphics geïnspireerd op stripverhalen. De 'Radioën' is een uitneembare radio met luidspreker die zowel binnen als buiten de auto kan worden gebruikt. Het stoffen vouwdak zorgt voor extra lichtinval, een ruimtelijk gevoel en een gevoel van vrijheid.

Kleuren en materialen

Het 2 CV Concept speelt met een palet van heldere, warme kleuren die zorgen voor een optimistische en levendige uitstraling. In het interieur keert het iconische tartanpatroon van de 2 CV terug in een eigentijdse uitvoering. De stoelen zijn bekleed met een opvallende gele variant van het patroon. Beige accenten, geïnspireerd op bakeliet, zijn terug te vinden op het stuurwiel, de bedieningselementen, het instrumentenpaneel en constructie van de stoelen. Op de vloer, het dashboard en de deurpanelen is een stoffen bekleding toegepast met een textuur geïnspireerd op vlechtwerk en mandenmakerij. Het ontwerp van het 2 CV Concept zit vol subtiele details geïnspireerd op de historie van de 2 CV. Het geluid van de claxon en de elektromotor bij het inschakelen van de auto verwijst naar dat van de oorspronkelijke 2 CV. Hartvormige stickers zijn een knipoog naar de populariteit van het model. De cijfers 48 / 90 / 26 op de voorruit verwijzen naar 1948, het introductiejaar van de 2CV, 1990, het einde van de productie, en 2026, het jaar waarin het concept wordt onthuld. Een schildpad op het rempedaal en een haas op het gaspedaal vormen en speelse verwijzing naar de vrijheid om te vertragen of juist te versnellen.

Het idee is dat 2 CV Concept wordt gepositioneerd tussen de Ami en de C3, geproduceerd wordt in Europa en verkrijgbaar wordt vanaf € 15.000. Daarmee wil Citroën elektrische mobiliteit toegankelijk maken voor een zo breed mogelijk publiek, gecombineerd met emotie en erfgoed.