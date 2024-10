Nog steeds zijn lang niet alle autofabrikanten aanwezig, maar het aanbod is groter dan tijdens de vorige editie. Zo onthult het allesbehalve Franse Audi de Q6 Sportback. Naast de aflopende daklijn van een coupé biedt de Q6 Sportback een nieuwe batterij met een capaciteit van 85 kWh. Het onderstel heeft een sportievere afstemming voor meer rijplezier.

Volkswagen

Volkswagen pakt in Parijs uit met de zevende generatie van de Transporter. Alhoewel het model eerder is onthuld, beleeft het hier zijn publieksdebuut. Bovendien toont Volkswagen de vele gedaantes van de Transporter: van eenvoudige bedrijfswagen tot kampeerwagen. Alhoewel al op diverse autoshows getoond, brengt Volkswagen ook de ID.GTI Concept mee als vooruitblik op de komende generatie compacte elektrische auto's van het merk.

Kia

Bij Kia staat de nieuwe EV3 centraal, maar dit betreft slechts een Franse primeur. Daarom toont Kia ook bedrijfswagens met de PV5 Concept. De auto stond weliswaar al op de IAA in Hannover, maar blijft de aandacht trekken met het futuristische ontwerp. Kia heeft vergevorderde plannen om de PV5 als elektrische bedrijfsauto op de markt te brengen. De PV5 zou in hoge mate zijn aan te passen aan zijn taak en staat vanaf 2025 bij de Kia-dealer.

Skoda

Skoda viert de vijfentwintigste verjaardag van de Fabia. Toch staat de Elroq centraal op de stand: de middelgrote, elektrisch aangedreven SUV die vanaf 2025 bij de dealer staat. De Elroq belooft meer ruimte en een lagere prijs dan het bestaande aanbod. De Elroq is het eerste model met een nieuwe huisstijl van Skoda en wat Autozine betreft is dat een fraaie ontwikkeling. Begin december is de eerste proefrit met de Elroq gepland.

Leapmotor

Het Chinese merk Leapmotor is inmiddels onderdeel van het Europese Stellantis (Opel, Peugeot, Citroën, Fiat) en introduceert in Parijs de B10. Dit eerste model in de B-serie en is een maatje kleiner dan de C10. Van enige mate van originaliteit kan Leapmotor niet worden beschuldigd, maar dit zal vast en zeker worden goedgemaakt door een zeer scherpe prijs.

Peugeot

De Peugeot 408 is voortaan ook beschikbaar als elektrische auto. Zoals gebruikelijk bij Peugeot is het verschil tussen de elektrische en conventionele modellen zo klein mogelijk om de drempel tot elektrisch rijden te verlagen. Daarbij heeft de E-408 een actieradius van ruim 450 km om ook de gemoedsrust van een auto met benzinemotor te bieden.

Citro├źn

Citroën brengt de C3 AirCross mee naar Parijs, waar het model zijn publieksdebuut beleeft. De AirCross is gebaseerd op de C3, maar is beduidend groter en ruimer (zeven zitplaatsen). De opzet van de cabine is eenvoudig om de prijs lag te houden. Vooralsnog is de Autosalon van Parijs de enige kans om de C3 AirCross te aanschouwen, want de pers-presentatie is uitgesteld tot begin 2025.

Renault

Renault brengt veruit het meeste nieuws van "Mondial l'Automobile 2024". De nieuwe Renault 5 is in alle uitvoeringen en kleuren te bewonderen. De Renault 4 beleeft zelfs zijn wereldprimeur in Parijs. Beide auto's zijn echter al uitgebreid beschreven op Autozine.nl, daarom tonen we hier de Bento en Duo van dochtermerk Mobilize. De Duo is een micro stadsauto ("brommobiel") met elektrische aandrijving voor twee personen. De Bento is een bedrijfswagen op basis van de Duo met 649 liter laadruimte.

Zoethoudertjes

Net als bij de vorige editie zijn er in Parijs ook de nodige zoethoudertjes te vinden om de ruimte te vullen. Daaronder zijn de inmiddels standaard kartbaan en een collectie "supercars". Daarnaast is er dit jaar een "pop culture"-tentoonstelling met voertuigen uit film en TV. "Vooruitgang is niet te stoppen" is een thematisch overzicht van de technische ontwikkeling van de afgelopen decennia, van T-Ford tot Tesla Model S.

Conclusie

Is de Autosalon van Parijs van 2024 beter dan die van 2022? Jazeker! Er is meer nieuws dan voorheen van meer standhouders uit meer verschillende landen. Toch zijn het nog altijd de Franse merken die de meeste primeurs hebben, waarbij Renault deze editie veruit het meeste nieuws heeft te melden. Ook Audi en Volkswagen pakken groot uit, met Kia en Skoda op enige afstand. Opnieuw zijn het de Chinezen die de show interessant maken met compleet nieuwe merken en vele nieuwe modellen.

Betaalbare kleine elektrische auto's zijn de trend dit jaar. De Chinezen weten prijsrecords te breken (in positieve zin), terwijl de Europese en Koreaanse concurrentie daar modellen tegenover zet die het moeten hebben van de vormgeving. Meer, beter en voordeliger: de laatste trends geven een positieve wending aan de markt!