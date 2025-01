Er was altijd een groot verschil tussen de autosalon van Brussel en alle andere autoshows: in Brussel werden niet alleen auto's getoond, maar ook verkocht. Onder zogenaamde "salonvoorwaarden" worden grote kortingen gegeven en dat gaf de Belgische autoshow overlevingskracht. En nu andere autoshows niet meer bestaan, zorgt het ervoor dat belangrijke Europese onthullingen nu in België plaatsvinden! De salonvoorwaarden gelden niet voor Nederlandse bezoekers, dus wij richten ons op de primeurs.

Mazda

De belangrijkste daarvan komt van Mazda met de 6e. De Mazda6e is de elektrisch aangedreven opvolger van de Mazda6. Dankzij de elektrische aandrijving is de 6e voordeliger dan de conventionele Mazda6, terwijl de fabrikant meer luxe belooft. De versie met 68 kWh batterij heeft een bereik van 479 km. Voor de echte kilometervreter is er ook een versie met 80 kWh en een actieradius van 552 km. Nog een nieuwtje bij Mazda: SonyPRO verzorgt voortaan het audiosysteem. De Mazda6e staat in de zomer van 2025 bij de dealer.

Toyota

De Toyota Urban Cruiser (2009 - 2013) is terug als elektrische auto. Deze tweede generatie moet het wederom hebben van het onderscheidende uiterlijk en staat op een nieuw platform. Dat belooft veel binnenruimte, maximale veiligheid en optionele vierwielaandrijving. Daarnaast toont Toyota een collectie sportwagens uit de Gazoo-racing collectie, van klassiekers tot het concept voor 2025.

BYD

De BYD Atto 2 beleeft zijn Europese première in Brussel. Het is de kleinste en voordeligste elektrische auto van BYD tot nu toe. Tegelijkertijd maakt de Atto 2 gebruik van modernere techniek dan de Atto 3. Dat zorgt voor een rijkere uitrusting in combinatie met de nieuwste batterijtechniek van het bedrijf.

Hyundai

Terwijl BYD het kleinste model tot nu toe toont, neemt Hyundai een ware kolos mee naar België: de IONIQ 9. In het echt oogt de IONIQ 9 nog veel groter dan op de foto en dat komt door het lijnenspel. De strakke rechte lijnen en grote oppervlakken zorgen voor een massieve uitstraling. De IONIQ 9 biedt behalve ruimte voor 7 personen ook plek aan grote batterijen, zodat een bereik tot 620 km haalbaar is.

Fiat

Fiat staat op het punt de Grande Panda te lanceren. Na bijna 15 jaar krijgt de Panda een elektrische opvolger. De combinatie van een gedurfd uiterlijk en een scherpe prijs moeten de Grande Panda onweerstaanbaar maken. Al binnen enkele weken wordt de eerste test verwacht.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz plaagt al een tijdje met de nieuwe CLA. In Brussel toont het een prototype in een vergevorderd stadium. De CLA staat op een geheel nieuw platform met techniek die is afgeleid van een extreem zuinige Vision EQXX. Dat zorgt voor een laag energieverbruik en dus een groot bereik. Ook heeft Mercedes-Benz een nieuw besturingssysteem ontworpen, waarmee de CLA echt de eerste van een nieuwe generatie modellen is.

Suzuki

De Suzuki e-Vitara beleeft zijn publieksdebuut in Brussel. Voor de e-Vitara is in samenwerking met Toyota een uniek platform voor elektrische aandrijving ontwikkeld. De specificaties van de e-Vitara zijn heel gemiddeld, maar waar andere elektrische SUV's ophouden gaat de Vitara verder: in het terrein. Suzuki belooft namelijk dat ook de e-Vitara een echte terreinwagen met een veelzijdig en avontuurlijk karakter is.

Renault

Renault toonde al eerder het concept van de nieuwe Twingo. In Brussel toont het voor het eerst een Twingo Concept met interieur. Dat maakt duidelijk dat het stadium van serieproductie dichterbij komt, want deze tweede conceptcar is veel realistischer dan de eerste. Nog steeds belooft Renault een prijs van minder dan 20.000 euro voor deze volledig elektrische stadsauto.

Tegelijkertijd heeft Renault iets te vieren: de Renault 5 is Auto van het Jaar 2025 geworden, samen met de Alpine A290. Wat Autozine betreft: geheel terecht!

Tenslotte

Naast de gevestigde orde zijn ook de nieuwe Chinese merken in België aanwezig. Ze onthullen vrijwel alleen maar elektrisch aangedreven SUV's, maar ook een enkele supercar zoals de "Yangwang U9" op de foto. Om het echt bijzonder te maken brengt BYD zelfs een vliegende elektrische auto mee!

Conclusie

Hoe kan het grote succes van de Autosalon van Brussel worden verklaard? Schaarste en relevantie. Autoshows zijn al lang niet meer nodig om tijdens de zoektocht naar een nieuwe auto alle merken handig bij elkaar te hebben. De aantrekkingskracht van de Salon van Brussel zit daarom in iets heel anders: grote korting bij de aanschaf van een auto op de beursvloer. Zo heeft Brussel andere autoshows overleefd en bij gebrek aan concurrentie vinden nu veel premières plaats in België.

Voor de editie van 2025 zijn dat de Mazda 6e, BYD Atto 2, Toyota Urban Cruiser, Suzuki e-Vitara en Hyundai IONIQ 9. Daarnaast tonen diverse fabrikanten hun nieuwste conceptcars, zijn nieuwe Chinese merken aanwezig (vaak nog niet daadwerkelijk vertegenwoordigd door dealers) en kunnen bezoekers zich vergapen aan supercars.