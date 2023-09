Van gezinsuitje tot werkbezoek

De laatste jaren is er een triest beeld ontstaan. Op de Franse autoshows staan alleen de Franse merken, plus de Chinezen. Op de Duitse autoshow staan alleen de Duitse merken, plus de Chinezen. Renault doorbreekt die trend nu door juist op de IAA (Internationale Auto Ausstelung) 2023 een belangrijke primeur te presenteren.

De vijfde generatie van de Scenic is een elektrische auto die het beste van een stationcar en een SUV combineert. Dat slimme concept zorgt voor heel veel binnenruimte en tegelijkertijd voor wendbaarheid en comfort. De Scenic was veruit de favoriet van de bezoekers, want de Renault-stand was de drukste van de hele show.

Volkswagen Groep

Het meeste productnieuws komt van de Volkswagen Groep, waar Volkswagen, Audi, Porsche en Cupra een stand delen. Links op de foto is de "ID.GTI Concept" te zien. Dit is in feite de komende compacte elektrische auto van Volkswagen: de ID.2.

De "Tavascan" (midden op de foto) wordt het tweede model van Cupra en zal boven de Born worden gepositioneerd. Zowel op het gebied van vormgeving als van techniek zet Cupra een flinke stap vooruit.

De ID.7 (rechts op de foto) is de technische opvolger van de Passat en belooft dankzij een superieure stroomlijn een laag stroomverbruik en een groot bereik (ruim 600 km).

Porsche brengt de "Mission X" mee naar München. Deze spectaculaire conceptcar moet een beeld van de toekomst van het merk geven met elektrische aandrijving en een nieuwe interpretatie van klassieke lijnen.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz legt de nadruk op de tijdelijke showroom in het centrum van de stad. Op de stand in het expo-gebouw zijn slechts twee auto's te vinden: de geheel nieuwe E-Klasse en de "Vision One-Eleven". Deze conceptcar is gebaseerd op experimentele voertuigen uit de jaren '60 en '70 die naar de naam C111 luisterden. Deze nieuwe interpretatie experimenteert met nieuwe lijnen ("bow design"), een interieur dat is voorbereid op zelfrijdende functies en een nieuwe elektromotor die wordt ontwikkeld met partner YASA.

Opel

Ook Opel legt de nadruk op de toekomst. Wederom zijn in de stad de productiemodellen te zien, want daar wordt het grote publiek verwacht. Op de stand in het expo-gebouw draait alles om de "Experimental" (zie ook de panoramafoto) die als voorbeeld zal worden gebruikt voor de toekomstige Opel-modellen. Dat geldt niet alleen voor het lijnenspel aan de buitenkant, maar ook voor het dashboard waar displays zijn vervangen door projectoren voor een nog rustigere aanblik.

BMW

Bij BMW moet de "Neue Klasse" de weg gaan wijzen voor toekomstige modellen. Na de soms twijfelachtige lijnen uit het verleden is deze Neue Klasse een verademing. Behalve het exterieur heeft ook het infotainment-systeem een grote transformatie ondergaan. Bovendien is door gebruik van nieuwe materialen en productiemethoden, zowel tijdens het gebruik als bij de fabricage, de CO2-uitstoot sterk verminderd.

Tesla: een verrassingsbezoek

Op het laatste moment heeft Tesla een stand gebouwd, want op deze volledig kale stand (geen informatiebalie, geen personeel, geen decoratie) staan slechts twee auto's: de Model Y en de recent vernieuwde Model 3. De vernieuwde Model 3 is direct te herkennen aan het scherper getekende front. Bovendien is het interieur nog strakker afgewerkt. Echt een stap vooruit!

De Chinezen redden de show

Naast bovengenoemde fabrikanten zijn alle gerenommeerde autofabrikanten afwezig. De Chinezen maken echter dankbaar gebruik van die ruimte en presenteren in groten getale de modellen waarmee ze de Europese markt willen veroveren. Van de inmiddels meer bekende merken toont MG de "Cyberster" voor het eerst aan het grote publiek. Met deze elektrisch aangedreven open sportwagen met vleugeldeuren wil het merk laten zien dat het niet alleen voor budgetmodellen staat.

BYD (Build Your Dreams) breidt uit met twee modellen. De "Seal U" (links op de foto) is daarvan het laatst aangekondigd, maar is in feite een bestaand model dat voor Europa tot elektrische auto is geconverteerd. De "Seal" (rechts op de foto) is in feite van recentere datum en maakt gebruik van de nieuwste aandrijf- en platformtechniek van het merk. De Seal is op de IAA voor het eerst in de Europese versie te zien.

Nu Smart zich gaat richten op grotere modellen, vult het Italiaans / Chinese merk "XEV" dat gat op met de "Yoyo". Dit kleine stadsautootje is eenvoudig te configureren met losse panelen. De stroom voor de elektrische aandrijving komt van drie batterijen die op de conventionele manier zijn op te laden, maar ook (relatief) eenvoudig kunnen worden uitgenomen. XEV wil op strategische locaties batterijwisselmachines plaatsen (ter grootte van een drankautomaat) waarmee de lege batterij snel kan worden gewisseld voor een volle. De Yoyo heeft een topsnelheid van 80 km/u en is daarom expliciet bedoeld als stadsautootje.

Nog een maatje kleiner (en voordeliger) is "Jiayuan EV" dat zich specialiseert op het gebied van voertuigjes met een topsnelheid van 45 km/u ("brommobielen"), 78 km/u en 100 km/u. Proefzitten in de "Komi" leert dat de binnenruimte en afwerkingskwaliteit heel behoorlijk zijn gezien de lage prijs en geringe buitenmaten. Jiayuan is in China recent gestart met de levering met deze miniatuurtjes. Het probeert op de IAA dealers te vinden om de Europese markt te betreden.

Van een heel andere orde is het merk "Forthing", dat grote en zeer grote SUV's aanbiedt die qua lijnenspel variëren van oogstrelend tot risico op oogletsel. De "M6" is met de groteske grille en enorme afmetingen gericht op een publiek dat het in Europa moeilijk zal vinden. Bovendien: het is een van de weinige niet-elektrische auto's op de IAA, maar een plug-in hybride.

Ook "Leapmotor" gaat ervan uit dat wat in China in de smaak valt ook in Europa in de smaak zal vallen. Naast een veelheid van SUV's brengt het ook de compacte en voordelige "T03" mee, maar geeft aan deze voorlopig alleen in Frankrijk te leveren.

Van uitlaatpijp tot AI

De tijdelijke showrooms in de stad zijn bedoeld voor het grote publiek. De stands in het showgebouw zijn ook bedoeld voor zakelijke bezoekers. Alhoewel er nog nauwelijks auto's met verbrandingsmotor worden geïntroduceerd, staan op de IAA 2023 nog leveranciers van uitlaatsystemen en injectiesystemen. De nadruk ligt echter op elektrisch rijden, waarbij Samsung meer dan prominent aanwezig is als batterij- en beeldschermleverancier. Daarnaast zijn er vele kleine stands van fabrikanten van thuisladers.

Toch is te zien dat elektrisch rijden eigenlijk geen technische uitdaging meer is, want de echte trend ligt op AI ofwel artificiële intelligentie. De meest eenvoudige toepassingen gebruiken AI om te bepalen waar laadpalen geplaatst moeten worden of hoe het meest efficiënt geladen kan worden. Veruit de meeste bedrijven richten zich op de zelfrijdende auto. Dit varieert van fabrikanten van sensoren (camera, radar, lidar), software (interpreteren van de informatie van de sensoren en dit omzetten in besturen van de auto) en totaaloplossingen.

Daarbij is het interessant om te zien dat verschillende bedrijven voor verschillende oplossingen kiezen. "Nodar" stelt dat het met een stereocamera zoveel diepte ziet, dat andere sensoren overbodig zijn. "DeepRoute.ai" stelt dat kunstmatige intelligentie de omgeving daadwerkelijk kan interpreteren en begrijpen, waardoor geen gedetailleerd kaartmateriaal nodig is en het systeem ook raad weet met nieuwe situaties. "Helm.ai" bouwt juist een flexibel systeem dat belooft met verschillende sensoren overweg te kunnen. Het lost bovendien alleen complexe vraagstukken op en laat zoiets eenvoudigs als zelfstandig rijden op de snelweg over aan bestaande systemen van autofabrikanten zelf. "Holon" gaat het verst en heeft een complete, 15 persoons bus klaar die volledig zelfstandig kan rijden.

Conclusie

Ooit was een bezoek aan een autotentoonstelling een dagje uit. Het was een dag om weg te dromen bij exotische sportwagens en om informatie te verzamelen voor de aanschaf van de volgende gezinsauto. Omdat alle fabrikanten op één plek waren verzameld, was het een makkelijke manier om auto's te vergelijken. Dergelijke autoshows behoren helaas definitief tot het verleden.

Om de traditie van de belangrijkste Duitse autoshow, de IAA (Internationale Auto Ausstellung), toch voort te kunnen zetten is daarom een ander concept bedacht. Autofabrikanten bouwen tijdelijke showrooms in de binnenstad. Op die manier komt de autoshow naar het publiek en wordt het bezoek laagdrempeliger (en gratis!). In het traditionele beursgebouw richten leveranciers van diensten en onderdelen zich op de zakelijke klant, waarmee de IAA een breder aanbod krijgt.

Of dit nieuwe concept werkt, is ook na een bezoek nog maar de vraag. Ondanks het nieuwe concept is het aantal aanwezige autofabrikanten bedroevend laag. Bovendien bezuinigen ze overduidelijk met eenvoudige stands en weinig primeurs. Het zijn de nieuwe Chinese merken die voor nieuws en variatie zorgen en de show in zekere zin redden van de ondergang. Wie echter in de autobranche werkt en wil weten wat de laatste technische ontwikkelingen zijn en hoe die werken, heeft aan de IAA een interessante bestemming.