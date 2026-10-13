Fiat presenteert Multiplay

Met een lengte van 4,45 meter verenigt de conceptauto drie voertuigtypes in één ontwerp: MPV, SUV en pick-up. De Multiplay is nadrukkelijk bedoeld als studie naar toekomstige mobiliteitsoplossingen en is géén voorbode van een specifiek productiemodel.

De basis van de Multiplay is de zogenoemde 'Metamorfosi'-architectuur rond de C-stijl. Een verschuifbare achtermodule maakt het mogelijk om de auto in enkele handelingen om te vormen van een gesloten gezinsauto tot een pick-up met open laadbak.

In gezinsconfiguratie biedt de Multiplay plaats aan zes inzittenden plus een extra flexibel element: de Petsenger Seat. In pick-upconfiguratie zijn vier zitplaatsen beschikbaar en ontstaat achterin een open ruimte voor bijvoorbeeld fietsen, sportuitrusting of grotere voorwerpen.

Ook de achterspoiler heeft een dubbele functie. Die is draaibaar en verandert dan in een geïntegreerde fietsendrager voor twee fietsen. Daardoor is geen aparte voorziening nodig.

Moderne interpretatie van de Multipla

Met de Multiplay grijpt FIAT terug op de filosofie van eerdere ruimtelijke innovaties. De Fiat 600 Multipla uit 1956 bood plaats aan zes personen binnen een lengte van slechts 3,5 meter. De Multipla uit 1998 bood eveneens zes zitplaatsen en ook dat model was nog geen vier meter lang. De Multiplay zet die zoektocht naar maximale ruimte-efficiëntie voort met een flexibel aanpasbaar concept.

Veelzijdig interieur

De bekende zeszitsfilosofie krijgt een vervolg met de Petsenger Seat. Dit modulaire element kan dienen als bevestigingspunt voor een kinderzitje, als ruimte voor een huisdier, als tafeltje of als extra opbergvak.

Voor huisdieren zijn diverse praktische oplossingen geïntegreerd. Een deel van het zitkussen kan dienstdoen als riem en in het portier bevindt zich een opvouwbare voer- of drinkbak. Verder zorgen opbergvakken, elastische banden en multifunctionele elementen voor extra gebruiksgemak.

De derde zitrij is ontworpen om écht bruikbaar te zijn. Achterin is ruimte voor twee kinderen (indien nodig zelfs een volwassene). Zo ontstaat een aparte zone binnen het interieur, waar de ouders tóch toezicht hebben op de kinderen.

Sunseat en panoramisch uitzicht

Als de auto stilstaat, kan de passagiersstoel voorin veranderen in een loungeachtige ligstoel, waarbij het dashboard als rugleuning fungeert - de zogenoemde Sunseat. Die vormt zo een plek om te lezen, te ontspannen of van de omgeving te genieten.

Grote glasoppervlakken, royale zijruiten en een panoramadak versterken het ruimtelijke gevoel en zorgen voor veel natuurlijk licht in het interieur.