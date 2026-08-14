 14 augustus 2026

Fiat Topolino

FIAT Topolino nu als Dolcevita

14 augustus 2026 - FIAT breidt het Topolino-gamma uit met twee nieuwe uitvoeringen; de Topolino Dolcevita en de gelimiteerde Topolino Vilebrequin Collectors Edition. De Dolcevita is voorzien van een oprolbaar canvasdak. Tegelijkertijd bieden de zijdeuren met uitklap ramen extra comfort en bescherming tegen regen, wind en andere weersinvloeden. De aimabele FIAT Topolino Dolcevita is leverbaar vanaf 10.490 euro euro.

Naast de Topolino Dolcevita introduceert FIAT de Topolino Vilebrequin Collectors Edition, een gelimiteerde uitvoering die is ontwikkeld in samenwerking met het Franse lifestylemerk Vilebrequin. De Topolino Vilebrequin Collectors Edition valt op door zijn exclusieve kleurstelling in Marina Blue/White. De combinatie van blauw en wit zorgt voor een frisse uitstraling die zou doen denken aan zonnige kustplaatsen, strandclubs en een dag aan het water. Ook deze uitvoering beschikt over een oprolbaar canvasdak en zijdeuren met uitklapbare ramen.

Fiat Topolino

Binnenin wordt het maritieme thema verder doorgetrokken. De Vilebrequin Collectors Edition krijgt speciale stoelbekleding, een eigen dashboardmotief en verschillende details die verwijzen naar het leven aan zee. Speciale vloermatten en aanvullende designaccenten maken de uitvoering compleet. De FIAT Topolino Vilebrequin Collectors Edition is leverbaar vanaf € 13.490.

Met de twee nieuwe uitvoeringen biedt FIAT meer keuze binnen het Topolino-gamma. Zo kunnen klanten kiezen voor de vertrouwde Topolino, de open en praktische Dolcevita of de gelimiteerde Vilebrequin Collectors Edition. De basisuitvoering blijft tegelijkertijd leverbaar vanaf € 9.990.