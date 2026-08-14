FIAT Topolino nu als Dolcevita

Naast de Topolino Dolcevita introduceert FIAT de Topolino Vilebrequin Collectors Edition, een gelimiteerde uitvoering die is ontwikkeld in samenwerking met het Franse lifestylemerk Vilebrequin. De Topolino Vilebrequin Collectors Edition valt op door zijn exclusieve kleurstelling in Marina Blue/White. De combinatie van blauw en wit zorgt voor een frisse uitstraling die zou doen denken aan zonnige kustplaatsen, strandclubs en een dag aan het water. Ook deze uitvoering beschikt over een oprolbaar canvasdak en zijdeuren met uitklapbare ramen.

Binnenin wordt het maritieme thema verder doorgetrokken. De Vilebrequin Collectors Edition krijgt speciale stoelbekleding, een eigen dashboardmotief en verschillende details die verwijzen naar het leven aan zee. Speciale vloermatten en aanvullende designaccenten maken de uitvoering compleet. De FIAT Topolino Vilebrequin Collectors Edition is leverbaar vanaf € 13.490.

Met de twee nieuwe uitvoeringen biedt FIAT meer keuze binnen het Topolino-gamma. Zo kunnen klanten kiezen voor de vertrouwde Topolino, de open en praktische Dolcevita of de gelimiteerde Vilebrequin Collectors Edition. De basisuitvoering blijft tegelijkertijd leverbaar vanaf € 9.990.