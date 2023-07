Fiat introduceert Topolino

Het aanbod bestaat uit een gesloten en open variant. Voor beide varianten geldt dat ze in één kleur leverbaar zijn: Verde Vita. Ook hebben ze één wieldesign en één samenstelling voor het interieur. Dankzij de beperkte lengte van 2,41 meter en een veilige topsnelheid van 45 km/u is de Topolino officeel een brommobiel en dus geschikt voor bestuurders vanaf 16 jaar.

De batterij van 5,4 kWh biedt in theorie tot 75 kilometer actieradius en is onder ideale omstandigheden in minder dan vier uur volledig op te laden.

Ondanks het kleine formaat belooft de Topolino een hoge mate van bruikbaarheid. Dat komt doordat de twee stoelen niet geheel in lijn staan, het grote glasoppervlak dat de perceptie van ruimte vergroot en door strategische opbergruimtes. Zo kan tussen de bestuurder een passagier een koffer geplaatst worden. In totaal heeft de Topolino een bergruimte van 63 liter.

Personalisatie

De Fiat Topolino kan subtiel worden gepersonaliseerd om het karakter te benadrukken. Het is zelfs mogelijk om een douche toe te voegen, ontworpen voor na een dagje strand.

De gesloten versie kan gepersonaliseerd worden met stickers met een houteffect op de deuren. Op de open versie kunnen stickers met strepen als een zomertent op het dak worden aangebracht. Beide versies zijn uitgerust met de zogenaamde "Dolcevita Box": een stoffen band waarbinnen spullen kunnen worden opgeborgen, en verchroomde vintage spiegels. Andere onderscheidende elementen zijn de toevoeging van Dolce Vita-dorpels, het deurkoord in de open versie en zonwering in het dak van de gesloten versie.

Bovendien zijn er optionele accessoires. Zo zullen vijf verschillende spullen beschikbaar zijn die aansluiten bij de stijl van de Topolino: een ruime bagagedragertas, een USB-ventilator, een Bluetooth-luidspreker, een thermosfles voor zowel warme als koude dranken en twee stoelhoezen die kunnen dienen als comfortabele en zachte strandhanddoeken indien nodig. Alle accessoires zijn uiteraard bijpassend uitgevoerd in Verde Vita.

Bestellen

Bij het debuut van de nieuwe Fiat Topolino zal er in Italië en Frankrijk een speciale 'Be the first'-actie zijn op de website van FIAT voor degenen die als eerste hun nieuwe elektrische vierwieler willen besturen. De Topolino arriveert vanaf november als eerste in Italië.

De Topolino kan worden gekocht tegen een maandelijks tarief. Dit maandtarief is bedacht om een elektrische levensstijl in de stad te promoten en is vergelijkbaar met een pay-per-view tv-abonnement of het maandbedrag dat doorgaans aan het openbaar vervoer wordt uitgegeven.