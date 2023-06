Fiat kondigt Topolino aan

De nieuwe Topolino bedoeld voor de stad en mensen die op zoek zijn naar een duurzame en frisse mobiliteitsoplossing. Voor jonge generaties is de Topolino meer dan een mobiliteitstoestel. Dankzij zijn charmante design, moet hij jongeren opnieuw verliefd doen worden op auto's. Bovendien moet de nieuwe Fiat Topolino een maatschappelijk actieve rol spelen in de promotie van elektrische mobiliteit in steden en een bijzondere rol in het creëren van een persoonlijke mobiliteitsoplossing voor het hele gezin.

De aanstaande marktintroductie markeert weer een nieuwe stap in het streven van het merk naar elektrificatie en is in lijn met FIAT's visie "Het is pas groen als het groen is voor iedereen".