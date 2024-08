Fiat maakt prijs Topolino bekend

Met de Topolino betreedt Fiat het segment van elektrische quadricycles (brommobielen) als antwoord op de behoefte aan individuele, duurzame en betaalbare mobiliteit. Met een topsnelheid van 45 km/u is de Topolino te rijden door iedereen vanaf 16 jaar met een bromfietsrijbewijs (AM) of B-rijbewijs.

De Fiat Topolino is voorzien van een 6 kW (8,2 pk) sterke elektromotor en een 5,5 kWh-batterij die goed is voor een actieradius van zo'n 75 kilometer. Het opladen van de accu van 0-100% via een huishoudelijk stopcontact (2,3 kW) duurt circa 4 uur. De laadkabel is geïntegreerd in het zijpaneel aan de passagierszijde.

FIat biedt eerst de Topolino aan, uitgevoerd met een panoramisch glazen dak en twee volwaardige portieren. In 2025 volgt de Topolino Dolcevita, met een oprolbaar canvasdak en portieren die zijn vervangen door touwen in marinestijl. De Fiat Topolino kost € 9.890 en de standaarduitrusting omvat onder meer LED-koplampen en -achterlichten, een zonnescherm voor het glazen dak, een handmatig verstelbare bestuurdersstoel, vloermatten, opbergnetten, een telefoonhouder, een usb-aansluiting, wieldoppen en de carrosseriekleur 'Verde Vita'. De eerste Topolino's zijn vanaf november 2024 in de showroom te bezichtigen of om proef te rijden.