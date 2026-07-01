FIAT introduceert Topolino Sport Special Edition

De Topolino Sport Special Edition is leverbaar in vier nieuwe kleurstellingen, telkens gecombineerd met een eigen striping. Klanten kunnen kiezen uit wit met een rode streep, blauw met witte strepen, geel met zwarte strepen en zwart met rode strepen.

Ook de verdere afwerking draagt bij aan het karakter. De Topolino Sport is voorzien van speciale striping, zwarte koplampomlijstingen, matzwart gespoten wielen en een Sport-logo. Zwarte spiegelkappen maken het geheel af. Het interieur krijgt zwarte stoelen en een vernieuwde Dolcevita Box met carbonlook vinyl en een nieuwe riem.

Om de ervaring nog leuker te maken, ontvangt iedere klant van een Topolino Sport de nieuwe Monsterlino Bluetooth hi-fi dual stereo speaker kit. Daarmee krijgt de speciale uitvoering niet alleen meer uitstraling, maar ook letterlijk meer geluid.