Fiat Topolino krijgt groter beeldscherm

Het nieuwe, digitale instrumentenpaneel van de Fiat Topolino Corallo groeit van 3,5- naar 5,7-inch. Het volledige paneel meet nu 8,3-inch. De weergave is eenvoudiger en overzichtelijker en de graphics zijn lichter en vriendelijker vormgegeven.

De Topolino is ultracompact met een lengte van slechts 2,53 meter. De topsnelheid bedraagt 45 km/u. De 5,4 kWh-accu biedt een actieradius tot 75 kilometer. Opladen kan thuis via een regulier stopcontact. De Topolino heeft toegang tot milieuzones en historische binnensteden, waar dat is toegestaan.