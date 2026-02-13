Fiat Topolino
Fiat Topolino krijgt groter beeldscherm
13 februari 2026 - Sinds de introductie van de Fiat Topolino in Nederland ruim een jaar geleden, zijn er meer dan 1.325 exemplaren verkocht. Fiat voegt nu een extra kleur toe aan de Topolino-familie en geeft de elektrische stadsheld een groter en duidelijker digitaal display van 5,7-inch. De Corallo-uitvoering is gelimiteerd op 2.000 exemplaren waarvan er slechts 150 naar Nederland komen. De Fiat Topolino Corallo kost 9.990 euro, Private Lease kan ook voor 169 euro per maand op basis van 72 maanden en 5.000 km per jaar.
Het nieuwe, digitale instrumentenpaneel van de Fiat Topolino Corallo groeit van 3,5- naar 5,7-inch. Het volledige paneel meet nu 8,3-inch. De weergave is eenvoudiger en overzichtelijker en de graphics zijn lichter en vriendelijker vormgegeven.
De Topolino is ultracompact met een lengte van slechts 2,53 meter. De topsnelheid bedraagt 45 km/u. De 5,4 kWh-accu biedt een actieradius tot 75 kilometer. Opladen kan thuis via een regulier stopcontact. De Topolino heeft toegang tot milieuzones en historische binnensteden, waar dat is toegestaan.