Fiat wijzigt leveringsprogramma 500

FIAT actualiseert het aanbod van de Fiat 500 Electric. De versie met 42 kWh-batterij en een vermogen van 87 kW (118 pk) wordt in alle beschikbare uitvoeringen en carrosserievarianten € 2.000 lager geprijsd. Daardoor is de 3-deurs Pop voortaan verkrijgbaar vanaf € 26.499 rijklaar. Deze uitvoering biedt een WLTP-actieradius tot 331 kilometer. De Fiat 500 Electric met 24 kWh-batterij en een elektromotor van 70 kW (95 pk) blijft ongewijzigd beschikbaar vanaf € 25.499.

Fiat 500 Hybrid

Voor modeljaar 2027 vereenvoudigt FIAT het uitvoeringsaanbod van de Fiat 500 Hybrid. De Torino Launch Edition en Dolcevita Limited Edition verdwijnen uit het gamma. De Fiat 500 Hybrid blijft leverbaar als Pop, Icon en La Prima. Klanten kunnen kiezen uit de carrosserievarianten 3-deurs, 3+1 en Cabrio. De Fiat 500 Hybrid is er rijklaar vanaf € 25.499. De hybride-aandrijflijn biedt een systeemvermogen van 48 kW (65 pk).

Nieuwe packstructuur

Voor de Fiat 500 Electric en 500 Hybrid introduceert FIAT de nieuwe Pack Tech Light op de Pop-uitvoering. Dit pakket kost € 900 en omvat alle connectivity-functies van Pack Tech met een aantrekkelijker positioniering binnen het aanbod. Daarnaast is te kiezen uit de volgende optionele en gewijzigde packs:

Pack Tech: € 1.250, met onder meer automatische aircondtioning en regensensor

Pack Style: € 1.000, met onder meer Full LED koplampen, chromen raamomlasting en privacy glass achter

Pack Comfort: € 1.250, met onder meer verwarmbare voorruit, verwarmbare voorstoelen en een achteruitrijcamera

Pack Top Plus: € 750, met onder meer een JBL Premium audiosysteem en automatische cruise control met rijbaanbegeleiding.

Lakkleur Passione Red is voortaan de standaardlak voor zowel de Fiat 500 Hybrid als de Fiat 500 Electric, zonder meerprijs. Sun of Italy verhuist naar de optielijst en is beschikbaar als metallic lak voor € 700.