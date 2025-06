Stellantis test batterijwissel-technologie

Madrid, koploper op het gebied van EV-invoer binnen Spanje, is de logische locatie voor deze pilot. De wil van de stad om de uitstoot tegen 2030 met 65% te verminderen en bij te dragen aan het nationale doel van 5,5 miljoen elektrische auto's benadrukt de toewijding aan schonere mobiliteitsoplossingen. Deze strategische samenwerking is bedoeld om de operationele efficiëntie van Ample's batterijwisseltechnologie te evalueren en inzichten te bieden aan Ample, FIAT en Stellantis. In de tweede helft van 2024 diende de Fiat 500e als testmodel om de technologie van Ample aan te passen en in te voeren. Na een eerste inzet van 40 voertuigen en een succesvolle homologatie, wordt de vloot medio 2025 uitgebreid tot 100 exemplaren.

De batterijwisseltechnologie van Ample pakt enkele belangrijke uitdagingen van elektrische mobiliteit aan door de beschikbaarheid van voertuigen te vergroten, laadtijden drastisch te verkorten en de afhankelijkheid van laadstations te verkleinen (maar die van wisselstations te vergroten). De oplossing werkt dankzij de integratie van modulaire batterijen die ontworpen zijn als drop-in vervanging van originele batterijen, en is compatibel met meerdere elektrische voertuigen van Stellantis. De wisselprocedure maakt het mogelijk dat voertuigen automatisch herkend worden bij de wisselstations, waarbij bestuurders via een app binnen vijf minuten een batterij kunnen wisselen.

Tijdens MOVE 2025, het toonaangevende internationale evenement voor technologie en duurzame mobiliteit (18 & 19 juni, ExCeL London), presenteert Stellantis Ventures een interactieve stand met baanbrekende oplossingen. Hier is een live demonstratie van Ample's modulaire batterijwisselsysteem te zien (hoofdingang, stand 1).