Fiat start productie 500 Hybrid

Met de 500 Hybrid breidt FIAT zijn aanbod uit en benadrukt het merk zijn band met Italië. De productie van de nieuwe 500 Hybrid in de Mirafiori-fabriek weerspiegelt de maatschappelijke rol van FIAT voor Italië en de verbondenheid met lokale gemeenschappen.

Olivier Francois, CEO van FIAT en Global CMO van Stellantis: "De 500 Hybrid biedt betaalbare elektrificatie en een iconische stijl. We laten zien dat maatschappelijke relevantie centraal staat in onze merkstrategie. Met dit model versterken we de productiviteit van de Mirafiori-fabriek en kunnen we aan de vraag uit de markt voldoen. Onze wortels liggen in Italië en het is geen toeval dat de twee meest iconische FIAT-modellen hier worden gebouwd: de Panda in Pomigliano en de 500 in Mirafiori."

Meer dan 70% van de in Mirafiori geproduceerde 500 Hybrid's is bestemd voor export, waarmee dit model een belangrijke ambassadeur blijft van 'Made in Italy'. Door design, productie en innovatie te centraliseren in Italië blijft FIAT bouwen aan een verhaal waarin de lokale roots samengaan met een wereldwijde visie, met de 500 als middelpunt.