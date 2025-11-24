Fiat maakt prijs 500 Hybrid bekend

Instapmodel POP beschikt over onder meer zwartglanzende spiegelkappen, LED-dagrijverlichting en -achterlichten, elektrisch bedienbare ramen en buitenspiegels, airconditioning, Keyless Start, een 7 inch digitaal instrumentencluster, parkeersensoren achter, Intelligent Speed Assist, Autonomous Emergency Braking, Lane Departure Warning en verkeersbordherkenning.

De Icon voegt daar onder meer 16 inch lichtmetalen velgen, een regensensor, Apple CarPlay/Android Auto en chromen accenten aan toe. De nieuwe Torino biedt extra luxe met o.a. automatische LED-koplampen, automatische airco en een exclusieve 'Torino'-badge. De topversie La Prima is het meest compleet met o.a. 17 inch lichtmetalen velgen, een panoramadak, verwarmde voorstoelen en JBL Premium Audio.

De nieuwe FIAT 500 Hybrid is vanaf 28 november 2025 te bestellen. De prijslijst begint bij € 24.999 voor de FIAT 500 Hybrid POP. De Icon is er vanaf € 26.999. De tijdelijke Torino-introductieversie vanaf € 27.999 is in beperkte oplage beschikbaar, zolang de voorraad strekt. Topmodel La Prima is er vanaf € 29.999. De Cabrio is standaard uitgevoerd als Icon en is leverbaar vanaf € 29.999.

Gratis tot 8 jaar garantie

FIAT Nederland biedt voor alle nieuwe personenauto's die in Nederland vanaf 2 juni 2025 zijn besteld de mogelijkheid om kosteloos gebruik te maken van de FIAT Special Warranty. Voorwaarde is dat het voorgeschreven onderhoud wordt uitgevoerd door een erkend reparateur binnen het officiële FIAT-netwerk. Bij iedere onderhoudsbeurt wordt de garantie dan automatisch met één jaar verlengd, tot een maximum van 8 jaar of 160.000 kilometer, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. De FIAT Special Warranty valt onder het standaardniveau van het garantieprogramma en dekt zowel onderdelen als arbeidskosten voor het verhelpen van mechanische en elektrische defecten. Slijtagedelen zoals banden en ruitenwisserbladen zijn uitgesloten van garantie.