Nieuwe uitvoeringen en prijzen voor Fiat 500e

Voor modeljaar 2025 maakt de Fiat 500e Urban plaats voor de RED-uitvoering. Deze versie met rode details biedt dezelfde uitrusting als de Urban, met zaken zoals automatische airconditioning, een 10,25 inch touchscreen met radio, Bluetooth, DAB en USB-poort, Apple CarPlay en Android Auto, achteruitrijcamera en cruise control.

De Fiat 500e RED is daarnaast beschikbaar met twee optiepakketten (beide € 1.250). Met het Pack Style is de uitrusting uit te breiden met 16 inch lichtmetalen velgen, full LED-koplampen en verchroomde sier- en instaplijsten. Het Pack Comfort bevat een middenarmsteun, 360 graden parkeerhulp, zesvoudig handmatig verstelbare voorstoelen, 50/50 deelbare achterbank en Blind Spot Monitoring System, evenals verwarmbare voorstoelen, voorruit en buitenspiegels. De prijzen van de Fiat 500e RED zijn onveranderd ten opzichte van de Urban-uitvoering en beginnen bij € 28.990.

La Prima

Na de RED volgt de luxere uitvoering La Prima. Deze versie is standaard uitgerust met onder meer geïntegreerde TomTom-navigatie, 17 inch lichtmetalen velgen, adaptieve cruise control met Lane Centering Traffic Jam Assist, 360 graden parkeerhulp, stoelverwarming, Keyless Entry & Keyless Start, draadloze telefoonlader en luxe velours vloermatten met 500-logo. Ondanks de rijke uitrusting is de La Prima € 1.000 lager geprijsd dan voorheen. De consumentenprijzen beginnen nu bij € 32.990.

Giorgio Armani Edition

De nieuwe topversie in het aanbod van de Fiat 500e is de speciale Giorgio Armani Edition. Deze exclusieve uitvoering, alleen beschikbaar voor de driedeurs hatchback met 42 kWh-accu, is ontworpen in samenwerking met het Italiaanse modehuis. De Fiat 500e Giorgio Armani Edition combineert de uitrusting van de La Prima met een panoramisch glazen dak, JBL Premium Sound System en unieke 17 inch lichtmetalen velgen. Wat deze editie vooral bijzonder maakt, is de exclusieve lederen bekleding met het Giorgio Armani-monogram en het 'Wrapped Nuo Lasered Wood'-dashboard. De Giorgio Armani Edition is zonder meerprijs beschikbaar in twee exclusieve carrosseriekleuren: Greige Lucido en Verde Lucido. De Fiat 500e Giorgio Armani Edition is tijdelijk leverbaar vanaf € 41.490.

Twee aandrijfvarianten

De Fiat 500e is beschikbaar met twee 100% elektrische aandrijflijnen. De versie met de 24 kWh-accu levert een vermogen van 70 kW (95 pk) en biedt een actieradius tot 190 km (WLTP). De versie met de 42 kWh-accu combineert een 87 kW (118 pk) sterke elektromotor met een actieradius tot 313 km (WLTP, afhankelijk van de uitvoering). Beide aandrijfvarianten van de Fiat 500e zijn standaard geschikt voor 11 kW 3-fasen AC-laden en tot 85 kW DC-snelladen.