Fiat 500E nu ook als La Prima by Bocelli

De nieuwe, volledig elektrische 500 "La Prima by Bocelli" is uitgerust met JBL "Virtual Venues"-technologie. Het exclusieve JBL Premium Audio mastered by Bocelli levert 320 Watt. Voor zijn debuut op het wereldtoneel is de volledig elektrische 500 la Prima by Bocelli gekleed voor de openingsavond van de opera, in een zwarte kleurstelling en standaard voorzien van de innovatieve "Sanitizing Glove Box". Het apparaat integreert een UV-C-lamp in het dashboardkastje om de hygiëne van het oppervlak van de kleine persoonlijke bezittingen (zoals smartphone, sleutels en andere kleine alledaagse voorwerpen) te vergroten. De klant kan het activeren door de bezittingen in het dashboardkastje te plaatsen, deze af te sluiten en op de knop in de middenconsole te drukken. De reiningingscyclus duurt 3 minuten en een externe blauwe indicator en een akoestisch signaal geven aan wanneer de cyclus is voltooid.

De nieuwe uitvoering draagt ook verschillende "juwelen" van design en technologie zoals het 10,25 inch high-definition touchscreen-infotainmentsysteem, volledige LED-koplampen, 17 inch diamantgeslepen lichtmetalen velgen, unieke "la Prima"-badge en interieurs met geweven dashboard en ivoorkleurige stoelen, met de FIAT-signatuur. En op de cabrio-versie pronkt het FIAT monogram op het stoffen dak.

De nieuwe 500 la Prima by Bocelli kan worden besteld in 3 carrosserie vormen; cabriolet, hatchback en 3+1, en in 6 carrosseriekleuren (Onyx Black, Rose Gold, Ice White, Mineral Grey, Ocean Green en Celestial Blue). Hij is er vanaf €35.900 en snelle beslissers kunnen nog deze maand gebruikmaken van de overheidssubsidie die Fiat verdubbelt naar een totaal van €6.700. Daardoor kan een volledig elektrische Fiat 500 gekocht worden voor € 18.200. Dan krijgt men de versie met het 24kWh accupakket. Wordt er voor het grotere accupakket van 42kWh gekozen, waarmee zo'n 320 kilometer afgelegd kan worden, dan is er al Fiat 500E Icon vanaf € 24.800. De overheidssubsidiepot moet vanzelfsprekend nog wel beschikbaar zijn.