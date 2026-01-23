Fiat past 500 aan voor modeljaar 2026

De instap begint met de Fiat 500 electric Pop, die met zijn 24 kWh-accu en elektrische aandrijving bedoeld is voor stedelijk gebruik. Daarboven positioneert FIAT de Icon, met extra comfort- en connectiviteitsopties zoals een 10,25 inch scherm en draadloze Apple Carplay en Android Auto. De Pop en Icon uitvoeringen zijn beschikbaar met een 24 kWh batterij met een rijbereik tot 190 km of een grotere 42 kWh batterij met een rijbereik tot ruim 330 kilometer (WTLP). De La Prima uitvoering vertegenwoordigd het topniveau binnen Fiat en is alleen beschikbaar met de grotere 42 kWh batterij. De Icon en La Prima met 42 kWh batterij zijn ook beschikbaar als cabrio of 3+1 variant met kenmerkende derde portier aan de passagierskant.

Welke 500 men ook kiest, indien deze in Nederland bij de officiële FIAT-dealer nieuw gekocht is, kan kosteloos gebruik gemaakt worden van de 8 jaar FIAT Special Warranty. Voorwaarde is dat het voorgeschreven onderhoud wordt uitgevoerd door een erkend reparateur binnen het officiële FIAT-netwerk. Bij iedere onderhoudsbeurt wordt de garantie dan automatisch en kosteloos met een jaar verlengd; tot een maximum van 8 jaar of 160.000 kilometer, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. De FIAT Special Warranty valt onder het standaardniveau van het garantieprogramma en dekt zowel onderdelen als arbeidskosten voor het verhelpen van mechanische en elektrische defecten. Slijtagedelen zoals banden en ruitenwisserbladen zijn uitgesloten van garantie.