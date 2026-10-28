Fiat Grande Panda
Fiat Grande Panda krijgt nieuwe accu
28 oktober 2026 - FIAT breidt het aanbod van de Grande Panda uit met een nieuwe Electric-versie met een WLTP-actieradius tot 400 kilometer. De uitvoering is per direct bestelbaar en beschikt over een 54 kWh-batterij. Tegelijkertijd actualiseert FIAT het aanbod van opties. Ook wordt de Grande Panda Electric voortaan standaard geleverd met een 11 kW-boordlader.
De nieuwe versie met 54 kWh-batterij en is leverbaar als Pop, Icon en La Prima. De consumentenprijs start bij € 27.499 rijklaar. De elektrische aandrijflijn biedt met 83 kW (113 pk) evenveel vermogen als de Grande Panda Electric met 44 kWh-batterij en een actieradius tot 320 km. Deze uitvoering is er voor een consumentenadviesprijs vanaf € 26.499 rijklaar.
All-seasonbanden zijn voortaan beschikbaar als optie op alle uitvoeringen voor € 400. Voor de Icon zijn daarnaast diverse packcombinaties met all-seasonbanden leverbaar. Andere opties:
- Pack Style met all-seasonbanden: € 1.750
- Pack Winter & Style met all-seasonbanden: € 2.150, uitsluitend in combinatie met Pack Tech
- Pack Style: € 1.250, met onder meer dakrails in zwart en zilver, extra getint glas achter en 16 inch lichtmetalen velgen
- Pack Tech: € 1.250, met onder meer achteruitrijcamera, automatische airconditioning en regensensor
- Pack Winter: € 400 voor uitvoering La Prima, met onder meer verwarmbare voorruit, verwarmbare voorstoelen en stuurverwarming
11 kW-boordlader standaard
De 7,4 kW-boordlader met geïntegreerde laadkabel vervalt. De Grande Panda Electric wordt voortaan standaard geleverd met een 11 kW-boordlader en een losse laadkabel.