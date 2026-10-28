Fiat Grande Panda krijgt nieuwe accu

De nieuwe versie met 54 kWh-batterij en is leverbaar als Pop, Icon en La Prima. De consumentenprijs start bij € 27.499 rijklaar. De elektrische aandrijflijn biedt met 83 kW (113 pk) evenveel vermogen als de Grande Panda Electric met 44 kWh-batterij en een actieradius tot 320 km. Deze uitvoering is er voor een consumentenadviesprijs vanaf € 26.499 rijklaar.

All-seasonbanden zijn voortaan beschikbaar als optie op alle uitvoeringen voor € 400. Voor de Icon zijn daarnaast diverse packcombinaties met all-seasonbanden leverbaar. Andere opties:

Pack Style met all-seasonbanden: € 1.750

Pack Winter & Style met all-seasonbanden: € 2.150, uitsluitend in combinatie met Pack Tech

Pack Style: € 1.250, met onder meer dakrails in zwart en zilver, extra getint glas achter en 16 inch lichtmetalen velgen

Pack Tech: € 1.250, met onder meer achteruitrijcamera, automatische airconditioning en regensensor

Pack Winter: € 400 voor uitvoering La Prima, met onder meer verwarmbare voorruit, verwarmbare voorstoelen en stuurverwarming

11 kW-boordlader standaard

De 7,4 kW-boordlader met geïntegreerde laadkabel vervalt. De Grande Panda Electric wordt voortaan standaard geleverd met een 11 kW-boordlader en een losse laadkabel.