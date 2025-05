Fiat prijst Grande Panda Hybrid

De Grande Panda is gebaseerd op het Smart Car Platform van Stellantis. Dit modulaire voertuigplatform is geschikt voor volledig elektrische en hybride-aandrijving (multi energy). Binnen een lengte van 3,99 meter, breedte van 1,76 meter en hoogte van 1,58 meter biedt Grande Panda volop ruimte. Het slimme interieur met vijf zitplaatsen maakt gebruik van elke centimeter.

Fiat Grande Panda Hybrid

De Fiat Grande Panda Hybrid is uitgerust met een zogenaamde T-Gen3-aandrijflijn. Die bestaat uit een 1,2-liter driecilinder turbomotor met een vermogen van 110 pk en een zestraps eDCT-automaat met dubbele koppeling. Het hybridesysteem integreert ook een 21 kW elektromotor die wordt gevoed door een 48V lithium-ion batterij.

Dankzij functies zoals e-launch, e-creeping en e-parking kan de Fiat Grande Panda Hybrid bij lage snelheden volledig elektrisch rijden; tot 1 kilometer lang bij snelheden onder de 30 km/u. Het relatief lage brandstofverbruik in de praktijk is ook te danken aan de benzinemotor die loopt volgens de Miller Cycle en de eDCT-transmissie.

Uitvoeringen ICON en LA PRIMA

De Fiat Grande Panda is er in twee uitvoeringen: ICON en LA PRIMA. De ICON biedt rijhulpsystemen (ADAS), airconditioning, een digitaal instrumentarium van 10 inch, een 10,25-inch infotainmentscherm met zes speakers, full LED-koplampen en achterlichten en keuze uit twee optiepakketten: Tech en Style. Het Tech Pack voegt zaken toe zoals automatische airco, navigatie, parkeersensoren vóór, een achteruitrijcamera en draadloos opladen. Het Style Pack brengt 16-inch lichtmetalen velgen, dakrails, privacy glass en beschermplaten. De LA PRIMA combineert beide pakketten met 17-inch lichtmetalen wielen, hoogwaardige interieurafwerking en exclusief gebruik van BAMBOX Bamboo Fiber Tex op het dashboard. Optioneel is een Winter Pack beschikbaar, bestaande uit stoel-, stuurwiel- en voorruitverwarming.

Elke uitvoering is uitgerust met een pakket rijhulpsystemen (ADAS), waaronder Cruise Control, snelheidsbegrenzer, Active Safety Brake, Lane Keeping Assist, Driver Attention Warning en een open-deurwaarschuwing. De LA PRIMA-uitvoering voegt daar parkeersensoren vóór en een achteruitrijcamera aan toe. Qua connectiviteit is de auto voorzien van een digitaal 10-inch instrumentarium, een centraal touchscreen van 10,25 inch en draadloze smartphonekoppeling. Er zijn meerdere USB-C-poorten aan boord, net als een draadloze oplader. FIAT biedt ook twee servicepakketten aan. Connect ONE bevat onder andere noodoproepen (Emergency Call), pechhulp en voertuigstatusrapporten. Connect PLUS gaat een stap verder met voertuiglocatie en andere diensten ter verbetering van het onderhoud, zoals voertuiginformatie en waarschuwingen voor de voertuigstatus via de FIAT-app. In de toekomst worden meerdere connectiviteitsdiensten geïntroduceerd.

Authentic Accessories

Er zijn meer dan honderd Authentic Accessories beschikbaar om de Fiat Grande Panda helemaal eigen te maken. Van kleurrijke stickers en duurzame logo's voor op de zijkant tot gekleurde portierpanelen en een trekhaak.