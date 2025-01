Fiat lanceert Grande Panda

De Panda uit de jaren 80 herleeft dankzij het nieuwe model. Echter, de afmetingen zijn flink toegenomen. Hij is 3,99 meter lang, minimaal 1,57 meter hoog en 1,76 meter breed (zonder spiegels). Veel designelementen van de carrosserie verwijzen naar de oorspronkelijke Panda, zoals de belettering met bijzondere details als de driedimensionaal ingeperste naam PANDA in de portieren en de merknaam FIAT op de achterzijde. Ook zorgt de lensvormige print op de C-stijl, die overloopt van het moderne FIAT-logo naar de vier FIAT-strepen, voor een verrassend effect. De belettering komt ook aan de achterzijde terug in een glanzend zwarte rand met de naam Panda in driedimensionale letters, en aan de voorzijde met het FIAT-logo.

Verder weerspiegelen de PXL LED-lampen de inspiratie van trends uit het verleden. Het X-design vormt samen met de zwarte afwerking van de raamstijlen en de diamantgeslepen lichtmetalen 17-inchwielen met naafdoppen met het FIAT-logo een eigen combinatie. In lijn met het 'Geen grijs'-beleid van FIAT is de Grande Panda verkrijgbaar in zeven kleuren: Limone (geel), Luna Bronze (brons metallic), Acqua (azuurblauw), Lago (blauw), Passione (rood), Cinema (zwart) en Gelato (wit).

Compact vanbuiten, ruim vanbinnen

De Fiat Grande Panda belooft plaats aan vijf personen. De Grande Panda biedt op diverse plaatsen in de auto ook opbergvakken, zoals zo'n 13 liter in het dashboard, waarvan één vak alleen al 3 liter groot is. Bovendien biedt de Grande Panda een bagageruimte met tot 361 liter in de elektrische versie en 412 liter in de MHEV.

In lijn met zijn kleurrijke strategie besteedt FIAT ook aandacht aan vrolijke details die het interieur van de Grande Panda verrijken. Zo zijn de infotainmentzone met de laadpad op de middentunnel, het dashboard, de ventilatieopeningen en de stiksels van de stoelen verfraaid met gele details. Verder bevat het hoofdthema van het interieur een speciale kleur, Blu Tasmania, die past bij die kleuraccenten. Ten slotte zijn invloeden van de Italiaanse stijl en die van FIAT in de Grande Panda te herkennen in een aantal bijzondere elementen: het 10-inchcluster en de 10,25-inch digitale radio hebben een unieke vormgeving die doet denken aan de testbaan boven op het FIAT-gebouw in Lingotto, of aan de koplampen en achterlichten die bestaan uit blokken met een opaalwitte glans, die doen denken aan de ramen in de FIAT-fabriek in Lingotto.

Elektrische en hybride aandrijflijnen

De eerste telg van de nieuwe modelfamilie van FIAT is leverbaar in elektrische en hybride versies. Met een batterij met een capaciteit van 44 kWh en een 83 kW (113 pk) sterke elektromotor heeft de elektrische Grande Panda een actieradius van 320 kilometer (gecombineerde testcyclus van WLTP). De elektrische Fiat Grande Panda bereikt een topsnelheid van 132 km/u en accelereert in 4,2 seconden van 0-50 km/u (0-100 km/u in 11 seconden).

Dit nieuwe model, dat FIAT wereldwijd aanbiedt, is uitgerust met een optionele AC-laadkabel aan de voorzijde (naast de oplaadpoort aan de achterkant). Deze kabel is oprolbaar in de carrosserie en ondersteunt een laadvermogen tot 7,4 kW, waarmee opladen van 20% tot 80% in 4 uur en 20 minuten mogelijk is. Naast deze optionele geïntregreerde kabel is er ook een standaard 11 kW AC-laadpoort aan de achterzijde, waarmee opladen van 20% tot 80% in 2 uur en 50 minuten kan worden gerealiseerd. De standaard DC-snellader aan de achterzijde biedt een laadvermogen van 100 kW, waarmee de batterij onder ideale omstandigheden in 27 minuten van 20% naar 80% kan worden opgeladen.

De hybride versie is voorzien van een 1,2-liter driecilinder turbomotor met 74 kW (100 pk), een Li-ion-batterij van 48 volt en een elektronisch aangestuurde zestrapstransmissie met dubbele koppeling (eDCT) die de elektromotor van 21 kW, de omvormer en de centrale eenheid van de transmissie omvat. Al deze elementen werken samen en stuwen de prestaties van de Grande Panda naar een hoger niveau.

Duurzaam

Elke Grande Panda bevat gerecycled materiaal afkomstig van 140 drankkartons. Elk van de 140 drankkartons die FIAT per auto gebruikt, bestaat voor 80% uit karton en voor 20% uit niet-recyclebare kunststof en aluminium; materialen die normaal gesproken worden weggegooid. FIAT wint deze 20% terug en verwerkt ze tot de blauwe kunststofdelen van het interieur, genaamd Lapolen Ecotek.

Het resultaat van dit en duurzame proces is zichtbaar in het interieur, waar het glinsterende effect van aluminium duidelijk te zien is in de blauwe onderdelen.

Ten tweede heeft FIAT een nieuwe stap gezet door voor de Grande Panda La Prima-uitvoering BAMBOX Bamboo Fiber Tex toe te passen, een textiel dat echte bamboevezels bevat, voor de dashboardbekleding. De speciaal voor de Grande Panda ontwikkelde textielsamenstelling doet niet alleen aan de buitenkant, maar ook in de structuur aan bamboe denken: 33% van deze stof bestaat uit echte, pure bamboevezels.

Uitvoeringen

De nieuwe elektrische auto is er in twee uitvoeringen: de Grande Panda La Prima, de topversie, en de RED, een maatschappelijk relevante versie waarmee FIAT een goed doel steunt. Deze laatste heeft opvallende designelementen zoals de witte, stalen 16-inchwielen en het 'RED'-logo op de B-stijl. De RED vertegenwoordigt ook de inzet van FIAT voor ethische doelen in samenwerking met RED, een organisatie die is opgericht in 2021, met de overtuiging dat ieder van ons een verschil kan maken. In zijn elektrische versie heeft de Grande Panda een vanafprijs van € 25.990.

De ICON-uitvoering is de instapversie met handmatig te bedienen airconditioning, 10-inchcluster, automatische eDCT, elektrische parkeerrem (EPB) en een infotainmentsysteem met 10,25-inchscherm, koplampen en achterlichten met LED-technologie. Met deze versie kunnen kopers de auto aankleden met twee optiepakketten: Tech en Style. Het Tech pack omvat automatische klimaatregeling, geïntegreerde online navigatie, parkeersensoren voor, een achteruitrijcamera en een draadloze oplader. Het Style pack omvat lichtmetalen 16-inchwielen, dakdragers, skidplates en privacy glass.