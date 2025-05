De grote kracht van de Fiat Grande Panda zit in het uiterlijk. Terwijl de Chinese concurrentie de markt overspoelt met anoniem ogende auto's, speelt Fiat handig in op zijn rijke historie en de bijbehorende iconische modellen. De Grande Panda is zeker geen retro-Panda, maar deze moderne auto deelt wel stijlelementen die de originele Panda zo succesvol maakten. Het belangrijkste daarvan is de sympathieke uitstraling.

Andere verwijzingen naar het verleden zijn minder voor de hand liggend. Zo komen in het interieur vele ovalen terug en die verwijzen naar de ovale testbaan die zich op het dak van de legendarische "Lingotto" Fiat-fabriek in Turijn bevindt. De blokjes in de grille en de koplampen hebben dezelfde vorm als de karakteristieke ramen van dat gebouw. Tenslotte belooft Fiat de Grande Panda niet het in grijs te leveren, want deze auto moet sprankelen in het geel, rood of oranje!

Dankzij de welgekozen verhoudingen tussen de wielen, de motorkap, de schouderlijn en de daklijn oogt de Grande Panda solide, terwijl de binnenruimte niet vergeten is. Ook deze moderne incarnatie van de Panda is bedoeld als gezinsauto en daarom is de ruimte voor- en achterin goed. De hier gereden mild-hybrid heeft zelfs een iets grotere bagageruimte dan de eerder geteste elektrische variant.

Uitrusting

Het uiterlijk van de gele testauto stemt al vrolijk. Het blauwe interieur met bamboe-elementen versterkt dat gevoel. Let ook op het miniatuur-autootje in het ovaal waarin de beeldschermen zijn gevat. De vormgevers hadden overduidelijk plezier bij het ontwerpen van de Grande Panda. Bij veel auto's komen zulke ideeën te vervallen wanneer een origineel element werkelijkheid moet worden, maar dat geldt dus niet voor de Grande Panda.

„Dankzij mild-hybrid aandrijving krijgt een conventionele benzinemotor assistentie van een elektromotor voor betere prestaties, meer souplesse en meer comfort“

De uitrusting is voldoende, maar hier streven de Aziatische merken de Italianen overduidelijk voorbij. In vergelijking met zulke technisch-georiënteerde merken is de Grande Panda eenvoudig, maar dat kan ook als voordeel worden gezien. De Fiat is geen computer op wielen, maar een conventionele auto met knoppen en hendels waarin menigeen zich snel thuisvoelt.

Uiteraard voorziet de Grande Panda in de nodige USB-C aansluitingen, ondersteuning voor Apple CarPlay / Android Auto en alle verplichte veiligheidsvoorzieningen. Deze bieden enige speelruimte en laten zich eenvoudig uitschakelen.

Mild hybrid

De reden om opnieuw met de Grande Panda op pad te gaan is de introductie van de "Hybrid". Althans, dat is de marketingterm die Fiat hanteert. In feite betreft het hier een "mild hybrid" en dat is iets anders dan een standaard hybride. Bij beide wordt energie teruggewonnen tijdens uitrollen en remmen. En bij beide wordt die gratis energie gebruikt om een elektromotor van stroom te voorzien. Echter, een mild hybrid kan niet op alleen de elektromotor voortbewegen omdat de batterij daarvoor te weinig capaciteit heeft. Deze constructie is daarom minder effectief dan een standaard hybride, maar ook veel eenvoudiger en dus voordeliger.

In de praktijk blijkt dat Fiat de eenvoudige middelen optimaal inzet. Bij het loslaten van het gaspedaal is merkbaar dat de auto iets inhoudt om energie terug te winnen. Die eigenschap kan de bestuurder benutten om extra energie terug te winnen en om makkelijker te rijden (minder vaak remmen). Tevens is merkbaar dat de elektromotor ondersteuning levert wanneer dat nodig is, want de Grande Panda Hybrid biedt meer souplesse dan een vergelijkbare auto met alleen een benzinemotor. Mede daarom is het zelden merkbaar wanneer de zestraps automaat schakelt.

De prestaties zijn ruim voldoende en bij maximaal presteren klinkt een sportieve roffel uit het vooronder. Het testverbruik op een wisselend parcours onder ongunstige weersomstandigheden (zware regenval) kwam uit op 5.5 liter per 100 km. Dat is niet zo zuinig als een volledige hybride en zelfs nauwelijks zuiniger dan sommige auto's zonder hybride-techniek. Het voordeel zit daarom vooral in het extra comfort.

Rijeigenschappen

Een auto met verbrandingsmotor is veel lichter dan een elektrische auto. Daarom heeft Fiat het onderstel aangepast aan de unieke combinatie van een benzinemotor en een kleine batterij in de hybride. Omdat er geen batterij onder de auto hangt, heeft de hybride iets meer bodemvrijheid dan een elektrische Grande Panda.

De originele Panda dankt zijn succes mede aan de levendige rijeigenschappen. Dat komt ook terug in de Grande Panda, maar dan wel vertaald naar de nieuwe tijd. De auto is wendbaar en levendig, maar niet uitdagend of sportief. Dankzij het op maat gemaakte onderstel is het comfort zeer goed.

Conclusie

Na de Grande Panda Electric introduceert Fiat nu de Grande Panda Hybrid. Dat lijkt een stap terug in de tijd. Echter, de Grande Panda is niet alleen een nieuw begin voor Fiat in Europa, maar zelfs wereldwijd. Terwijl de markt in West-Europa helemaal klaar is voor elektrisch rijden, geldt dat lang niet overal. Daarbij zijn er altijd kopers die om welke reden dan ook hechten aan een vertrouwde verbrandingsmotor.

Voor hen biedt de Grande Panda Hybrid een kleine, maar nog altijd mooie stap vooruit. Zij genieten van het sympathieke karakter van de Grande Panda, de uitstekende rijeigenschappen en het doordachte concept. Dankzij mild-hybrid aandrijving krijgt een conventionele benzinemotor assistentie van een elektromotor voor betere prestaties, meer souplesse en meer comfort. Dat is niet zo'n revolutie als met de Grande Panda Electric, maar nog steeds een welkome stap vooruit.