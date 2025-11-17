Fiat Grande Panda nu ook als Pop

Qua uitrustingniveau's boven de POP is keuze uit twee rijk uitgeruste uitvoeringen; ICON en LA PRIMA. De ICON biedt bovenop de basisuitrusting een 10,25-inch infotainmentscherm met zes speakers, full LED-koplampen en achterlichten en keuze uit twee optiepakketten: Tech en Style. Het Tech Pack voegt zaken toe als automatische airco, navigatie, parkeersensoren vóór, een achteruitrijcamera en draadloos opladen. Het Style Pack brengt 16-inch lichtmetalen velgen, dakrails, privacy glass en beschermplaten. De LA PRIMA combineert beide pakketten met 17-inch lichtmetalen wielen, hoogwaardige interieurafwerking en exclusief gebruik van BAMBOX Bamboo Fiber Tex® op het dashboard. Optioneel is een Winter Pack beschikbaar, bestaande uit stoel-, stuurwiel- en voorruitverwarming.

Net als op alle andere in Nederland nieuw verkochte FIAT-personenauto's, geldt ook voor de Grande Panda de mogelijkheid om kosteloos gebruik te maken van de 8 jaar FIAT Special Warranty. Voorwaarde is dat het voorgeschreven onderhoud wordt uitgevoerd door een erkend reparateur binnen het officiële FIAT-netwerk. Bij iedere onderhoudsbeurt wordt de garantie dan automatisch en kosteloos met één jaar verlengd - tot een maximum van 8 jaar of 160.000 kilometer, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. De FIAT Special Warranty valt onder het standaardniveau van het garantieprogramma en dekt zowel onderdelen als arbeidskosten voor het verhelpen van mechanische en elektrische defecten. Slijtagedelen zoals banden en ruitenwisserbladen zijn uitgesloten van garantie.

De Grande Panda POP is per direct te bestellen vanaf € 24.999 (inclusief belastingen en afleverkosten) voor zowel de volledig elektrische variant als voor de benzineversie. De Hybrid is er vanaf € 25.999 (inclusief belastingen en afleverkosten).