Fiat Grande Panda vanaf 6 mei bij de dealer

Voor de Fiat Grande Panda haalden de ontwerpers van Centro Stile in Turijn inspiratie uit de iconische Fiat Panda van de jaren tachtig. Hij is te bestellen met keuze uit twee motorvarianten. De Hybrid combineert een 1.2 turbobenzinemotor met 48V-hybridesysteem en een automatische 'easy drive' eDCT-transmissie. Er is ook een 100% elektrische versie met een 44 kWh-accu en een actieradius tot 320 kilometer (WLTP). Deze is bovendien leverbaar met een unieke, geïntegreerde laadkabel van 4,5 meter lang die zich laat oprollen aan de voorkant van de auto.

De Grande Panda is niet alleen efficiënt tijdens het rijden, maar ook milieubewust geproduceerd. Zo bevat elke Grande Panda gerecycled materiaal afkomstig van 140 drankkartons. En in de uitvoering La Prima wordt Bambox Bamboo Fiber Tex toegepast. Dit is een textiel dat echte bamboevezels bevat.

De prijzen van de Grande Panda beginnen bij € 25.990, zowel voor de Hybrid als voor de Electric. Daarmee maakt Fiat elektrische aandrijving toegankelijk voor een breed publiek. Het model is via Private Lease beschikbaar vanaf € 359 per maand. Tevens is er een betaalplan via FCA Bank, waarmee men vanaf € 199 per maand in een nieuwe Grande Panda rijdt.