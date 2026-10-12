Chery presenteert Q

Aan de voorzijde vallen de Q-vormige led-koplampen direct in het oog. De tweekleurige buitenspiegelkappen en visueel zwevende C-stijlen geven het zijaanzicht een kenmerkende uitstraling. Afhankelijk van de uitvoering is de CHERY Q uitgerust met 17-inch wielen met een opvallend ontwerp in lijn met de Square-Round Harmony-ontwerpstijl.

Afmetingen

Met een lengte van 4.195 mm, breedte van 1.811 mm en hoogte van 1.568 mm positioneert de CHERY Q zich in het B-segment. Daarbij is de wielbasis van 2.700 mm groot voor een auto in deze klasse, wat volledig ten goede komt aan de ruimte in het interieur. De plaatsing van de wielen op de uiterste hoeken van de carrosserie draagt bovendien bij aan de wendbaarheid van de auto. Zo bedraagt de draaicirkel van de CHERY Q 10,4 meter.

De CHERY Q is gebaseerd op de volledig elektrische T1X 3.0-architectuur die een volledig vlakke vloer mogelijk maakt en extra ruimte voor passagiers creëert. Het model maakt ook indruk met zijn praktische opbergmogelijkheden. Het interieur telt 38 opbergplekken, waaronder een 35 liter uitschuifbare opberglade onder de achterbank.

De kofferbak biedt een inhoud van 375 liter, die is uit te breiden tot 1.450 liter met de achterbank neergeklapt. Onder de voorklep bevindt zich bovendien een frunk van 70 liter, bedoeld om de laadkabel of andere spullen gescheiden van de overige bagage mee te nemen.

Elektrische achterwielaandrijving

De CHERY Q heeft een achterin geplaatste elektromotor van 90 kW (122 pk) die de achterwielen aandrijft. De energie wordt geleverd door een LFP-accu met een capaciteit van 42,7 kWh, goed voor een WLTP-actieradius tot 310 kilometer. Dankzij de Vehicle-2-Load-functie is het tevens mogelijk om externe elektrische apparaten van stroom te voorzien via de laadpoort van de auto.

Digitaal en persoonlijk interieur

Het interieur van de CHERY Q volgt dezelfde ontwerpfilosofie als het exterieur. Het tweekleurige dashboard, contrasterende ventilatieroosters, een aan de onderzijde afgeplat stuurwiel en een transmissiehendel aan de stuurkolom creëren een rustige en ruimtelijke omgeving, met twee inductieladers voor smartphones, bekerhouders en additionele opbergruimte.

Het centrale 15,6-inch touchscreen neemt een prominente positie in binnen het interieur van de CHERY Q en wordt gecombineerd met het 8,8-inch digitale instrumentarium. Het infotainmentsysteem maakt gebruik van een Qualcomm Snapdragon 8155-chip voor een snelle bediening en verwerking van informatie.

Draadloos Apple CarPlay en Android Auto zijn standaard, evenals een lichtsensor die de helderheid van het beeldscherm automatisch aanpast op basis van de buitenomstandigheden. Gebruikers kunnen de indeling van het startscherm aanpassen aan hun persoonlijke voorkeuren en veelgebruikte functies snel toegankelijk maken. Een 540-graden HD-camerasysteem helpt de bestuurder onder meer tijdens parkeren en manoeuvreren in krappe ruimtes.