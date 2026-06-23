Chery komt naar Nederland in 2026

Chery Automobile, in Nederland al gestart als het moederbedrijf Omoda Jaecoo, behoort tot de snelst groeiende autoconcerns ter wereld. Het merk CHERY werd opgericht in 1997 met de missie om innovatieve, hoogwaardige en duurzame mobiliteit wereldwijd toegankelijk te maken. Die ambitie heeft geleid tot meer dan 17 miljoen verkochte voertuigen in 120 landen en regio's, inclusief meer dan 5 miljoen geëxporteerde auto's buiten China. Daarmee is CHERY al 22 jaar op rij de grootste auto-exporteur van China.

Nederland vormt een volgende stap in de groeistrategie van CHERY. Het merk ziet kansen in een markt waar de vraag naar geëlektrificeerde mobiliteit, moderne technologie en een sterke prijs-kwaliteitverhouding blijft toenemen. CHERY positioneert zich als een technologisch vooruitstrevend automerk, gericht op gezinnen.

CHERY Tiggo-familie

De officiële introductie van het merk CHERY in Nederland in september 2026 gaat gepaard met de verkoopstart van drie SUV's uit de Tiggo-familie. Deze modellen combineren conventionele aandrijftechnologie met traditionele connectiviteit, standaard veiligheidsvoorzieningen en een nadruk op comfort. CHERY maakt daarbij gebruik van zijn eigen ontwikkelde hybridetechnologie, gericht op lage emissies, een groot rijbereik en veel gebruiksgemak voor iedere dag.

Het productaanbod van CHERY bestaat in eerste instantie uit de CHERY Tiggo 4, Tiggo 7 en Tiggo 8. Begin 2027 wordt daar de CHERY Tiggo 9 aan toegevoegd: een 7-zits plug-in hybride SUV als vlaggenschip van CHERY in Europa. Met de vrijgave van de indicatieve prijzen zijn de Tiggo 4, 7 en 8 nu al te bestellen voor klanten die zo snel mogelijk in hun nieuwe CHERY willen rijden. Rond de officiële merklancering worden de definitieve Nederlandse prijzen bekend gemaakt.

Landelijk dekkend netwerk

CHERY bouwt momenteel aan een landelijk netwerk van onafhankelijke dealers en servicepartners. Bij de marktintroductie wordt gemikt op circa twintig vestigingen verspreid over Nederland, zodat klanten kunnen rekenen op landelijke dekking voor verkoop en onderhoud. Daarnaast worden alle Tiggo-modellen geleverd met zeven jaar garantie (of 150.000 km), wat bijdraagt aan het vertrouwen in het merk als nieuwkomer op de Nederlandse markt. Op de batterij geldt een wettelijk verplichte garantie van acht jaar (of 160.000 km).