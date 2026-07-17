Chery behaalt SGS Zero Waste to Landfill Diamond Level

Waar duurzaamheid vaak wordt gekoppeld aan elektrische aandrijving van voertuigen, kijkt Chery Automobile veel verder. Het concern heeft de volledige levenscyclus van een auto opnieuw ingericht. Materialen worden al tijdens de ontwerpfase geselecteerd op recyclebaarheid, terwijl productieprocessen zijn geoptimaliseerd om afval zoveel mogelijk te voorkomen.

In het meest recente ESG-rapport rapporteert Chery Automobile een recyclebaarheid van 95% en een hergebruikspercentage van 85% voor al zijn geproduceerde voertuigen. Daarnaast werd in 2024 al meer dan 128.000 ton aan materialen teruggewonnen, waaronder grote hoeveelheden staal en aluminium. Daarmee behoort Chery Automobile tot een select aantal autofabrikanten dat circulariteit structureel heeft geïntegreerd in de productieprocessen.

Chery Automobile investeert ook in:

Recycling van hoogwaardig staal en aluminium

Hergebruik van tractiebatterijen

Revisie van voertuigonderdelen

Toepassing van gerecyclede metalen, kunststoffen en biobased materialen

Gesloten productieketens waarin materialen opnieuw worden ingezet

De auto-industrie beweegt zich richting een circulaire economie, waarin niet alleen emissies tijdens het rijden, maar ook de herkomst, het gebruik en de verwerking van materialen bepalend zijn voor de totale milieu-impact. Met de SGS Diamond Level-certificering bevestigt Chery Automobile dat duurzaamheid verder reikt dan alleen emissievrije mobiliteit. Door afval vrijwel volledig uit de productie te elimineren, materialen hoogwaardig te hergebruiken en voertuigen te ontwerpen met recycling als uitgangspunt, laat het concern zien hoe de auto-industrie de ecologische voetafdruk structureel kan verkleinen.