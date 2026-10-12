Peugeot toont E-T16 Concept

De E-T16 Concept is ontwikkeld in samenwerking met Peugeot SPORT en combineert een krachtige uitstraling met uitgesproken prestaties. De conceptauto weet vooruitstrevende elegantie te bieden, prestaties (816 pk en van 0 naar 300 km/h in 16 seconden) en technologieën die de rijbeleving en de betrokkenheid van de bestuurder versterken.

Tegelijk introduceert Peugeot met de E-T16 Concept nieuwe ontwerpkenmerken van Peugeot Feline Future. Met zijn lichtsignatuur en de nieuwe generatie digitale Peugeot i-Cockpit inclusief het Hypersquare-stuurwiel, geeft de conceptauto een vooruitblik op de volgende generatie Peugeot E-208.

Bovendien creëert Peugeot met de E-T16 Concept een eigen 'Hyperhatch'-segment. Het is de krachtigste Peugeot ooit, met alleen de 208 T16 Pikes Peak als vergelijkbaar model uit de geschiedenis van het merk. Dat prototype vestigde in 2013 een record tijdens de beroemde Amerikaanse heuvelklim.

De krachtigste Peugeot ooit

De E-T16 Concept heeft drie elektromotoren, met één op de vooras en twee op de achteras. Samen leveren ze 816 pk. In combinatie met het relatief lage gewicht levert dat een vermogen-gewichtsverhouding op van minder dan 2 kilogram per pk.

De kennis en technologie van Peugeot SPORT is ingezet voor de ontwikkeling van de aandrijflijn en het onderstel. In combinatie met Torque Vectoring wordt het koppel continu tussen de twee achterwielen en tussen de voor- en achteras verdeeld. De verdeling wordt steeds aangepast aan de beschikbare grip voor maximale control tijdens het rijden.

Er zijn drie rijmodi beschikbaar, die onder meer de vermogensafgifte, de verdeling van het koppel over de voor- en achteras en de wielophanging aanpassen. De Track-modus is bedoeld om alle capaciteiten van de auto op het circuit te benutten, daarnaast is er een vierde modus die de bestuurder zelf kan configureren.

Bij hoge snelheden beschikt de E-T16 Concept ook over de nodige middelen om krachtig af te remmen. Geïnspireerd op technieken uit rallyauto's, is de E-T16 Concept voorzien van vier remschijven met een diameter van 380 millimeter en een verticaal geplaatste hydraulische handrem. De voorwielen zijn voorzien van 275 millimeter brede Michelin-banden, de achterwielen hebben een breedte van 315 millimeter.

Hypersquare stuurwiel

Het Hypersquare-stuurwiel is geïnspireerd op het stuur van de Peugeot 9X8, actief in het FIA World Endurance Championship. De E-T16 Concept laat daarmee zien hoe veelzijdig de nieuwe steer-by-wire-technologie kan worden toegepast, gelet op de sportieve prestaties van deze conceptauto. Bovendien is in het Hypersquare-stuurwiel een configureerbaar display geïntegreerd. Afhankelijk van de situatie toont het display essentiële informatie, zoals de snelheid en rondetijden. Dankzij de ergonomische opzet zijn belangrijke functies eenvoudig met vingerbewegingen te bedienen, wat vooral tijdens sportief rijden van pas komt. Samen met de speciaal voor de E-T16 Concept afgestelde steer-by-wire-besturing draagt dit bij aan de precisie en wendbaarheid van de auto.

Nieuwe lichtsignatuur met drie klauwen

De Peugeot E-T16 Concept biedt een vooruitblik op de toekomstige E-208. Een van de belangrijkste ontwerpkenmerken is de nieuwe interpretatie van de bekende Peugeot-lichtsignatuur met drie klauwen, zowel aan de voor- als achterzijde. De drie klauwen zijn zichtbaar als drie lange, smalle verlichte elementen rond een verlicht Peugeot-embleem. Dit benadrukt de zelfverzekerde stance van de auto.

De E-T16 Concept heeft een atletische, gespierde uitstraling, met sterk uitgebouwde wielkasten en een motorkap met twee grote luchtuitlaten. De voorbumper telt drie koelopeningen en ook achter de voorwielen bevinden zich luchtuitlaten. Aan de achterkant is een dubbele diffuser opgenomen met twee verstelbare aerodynamische elementen die extra neerwaartse druk creëren. De achtervleugel bevat twee opvallende spitse uiteinden.