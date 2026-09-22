Vormgevers komen naar Peugeot-museum

Design is bepalend voor de identiteit van Peugeot. Het merk kiest voor een visie waarin esthetiek, technologie en gebruiksgemak samenkomen in het ontwerp van de auto. Op 21 en 22 november 2026 staat het L'Aventure Peugeot Museum volledig in het teken van autodesign en creativiteit. Het designteam van Peugeot is dan aanwezig om bezoekers inzicht te geven in hun passie, inspiratiebronnen en de ontwerpfilosofie van het merk.

Het designteam laat zien hoe een Peugeot tot stand komt. Onder andere de interieur- en exterieurontwerpers, kleurexperts en specialisten in digitaal modelleren en kleimodelbouw zijn aanwezig om hun werk toe te lichten. Bezoekers ontdekken het volledige creatieve proces: van de eerste schetsen tot de uiteindelijke productiemodellen. Hierbij wordt duidelijk hoe elk detail bijdraagt aan het functionele en esthetische eindresultaat van de auto.

Het L'Aventure Peugeot Museum toont hiermee de link tussen het industriële verleden en het huidige designteam. Bezoekers krijgen zo een beeld van de verschillende vakgebieden binnen het autodesign. Met het evenement laat Peugeot zien hoe de geschiedenis van het merk een basis vormt voor het huidige autodesign. Bezoekers krijgen hierdoor inzicht in zowel de verschillende vakgebieden als de manier waarop historie en modern ontwerp samenkomen.

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