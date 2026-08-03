Peugeot Partner bestaat 30 jaar

De eerste generatie van de Peugeot Partner verscheen in 1996. Dankzij zijn robuuste karakter, royale laadcapaciteit en hoge mate van comfort groeide de Partner al snel uit tot een vertrouwd werkpaard voor ondernemers. Het model verwierf een sterke reputatie op het gebied van betrouwbaarheid, duurzaamheid en veelzijdigheid.

In 2008 introduceerde Peugeot de tweede generatie Partner. Die was wat groter en bood daarmee meer laadvolume en een hoger laadvermogen. Daarnaast profiteerde het model van meer comfort, moderne technologie, verbeterde rijeigenschappen en een hogere efficiëntie.

De derde generatie Partner debuteerde in 2018 en kreeg in 2023 een ingrijpende update. Op basis van het geavanceerde EMP2-platform introduceerde Peugeot de i-Cockpit, in lijn met de personenauto's van het merk. De Partner is verkrijgbaar in een standaarduitvoering en een versie met lange wielbasis, die ook met dubbele cabine leverbaar is. Met de introductie van de volledig elektrische E-Partner naast de benzine- en dieselmotoren zette het model een stap vooruit. Vanaf 2027 wordt het aanbod uitgebreid met een HYBRID-versie.

De nieuwe Partner Active, gepresenteerd in juni 2026, vormt een toegankelijker instapmodel. De Partner Active beschikt over Flexiseat, een modulaire passagiersstoel waarvan de zitting binnen enkele seconden verticaal kan worden opgeklapt. Daardoor neemt het laadvolume met maximaal 0,5 m3 toe.

Peugeot Traveller: tien jaar

De eerste generatie Traveller werd direct na zijn introductie in 2016 een succes. Het model, ontwikkeld op het EMP2-platform, groeide dankzij zijn veelzijdigheid, comfort en betrouwbaarheid uit tot een favoriet in personenvervoer. De Traveller is verkrijgbaar als E-Traveller en met dieselmotoren, in twee lengtematen en diverse configuraties voor maximaal negen inzittenden en hun bagage.

Daarnaast vervult de Traveller een rol als VIP-shuttle bij evenementen waarvan Peugeot partner is. Voorbeelden zijn de César Awards, de BAFTA Film Awards, het Filmfestival van Cannes, het Alpe d'Huez International Comedy Film Festival, het Filmfestival van Venetië en het FIA World Endurance Championship (WEC).