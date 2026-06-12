Peugeot geeft specificaties 208 e-GTi vrij

De E-208 GTi maakt gebruik van de zogenoemde M4+-elektromotor, goed voor een vermogen van 281 pk en 345 Nm koppel. Niet alleen de elektromotor zelf is aangepakt door Peugeot Sport, maar ook de aansturing ervan. De elektronica en software zijn speciaal voor dit model ontwikkeld. Vanuit stilstand sprint de elektrische hatchback in 5,5 seconden naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 180 km/u.

De Peugeot E-208 GTi maakt gebruik van hetzelfde accupakket als de reguliere E-208. De batterij heeft een bruto capaciteit van 54 kWh, waarvan 51 kWh netto beschikbaar is. Voor de GTi paste Peugeot het batterijmanagement aan voor de hogere prestatieniveaus van dit sportieve model. Speciale aandacht ging uit naar de koeling van het accupakket. Het systeem regelt automatisch wanneer en hoeveel koelvloeistof nodig is om de batterij binnen het ideale temperatuurbereik te houden. Volgens Peugeot helpt dit om de prestaties ook tijdens intensief gebruik op peil te houden.

Afhankelijk van de gekozen banden bedraagt de gecombineerde WLTP-actieradius maximaal 375 kilometer. Met de standaard gemonteerde Michelin Pilot Sport 4S-banden komt de E-208 GTi tot 352 kilometer. Wie kiest voor de Hankook Ventus S1 Evo3-banden (zonder meerprijs), profiteert van een actieradius tot 375 kilometer.

Onderstel

De carrosserie is 25 millimeter verlaagd en de spoorbreedte nam met 56 millimeter vóór en 28 millimeter achter toe. Samen met de 18-inch wielen en 215/40 R18-banden zorgt dat voor meer stabiliteit en een directer stuurgevoel. Een extra achterste stabilisatorstang met een diameter van 31 millimeter draagt bij aan een neutraler en scherper gedrag in de bochten, terwijl de bestaande stabilisatorstang aan de voorzijde behouden blijft. Een mechanisch sperdifferentieel helpt bovendien om het vermogen op het wegdek over te brengen, vooral bij het uitaccelereren van bochten.

Voor de vering ontwikkelde Peugeot Sport specifieke veren en dempers met hydraulische bump stops. Deze techniek wordt ook toegepast in de autosport. Achter de 18-inch wielen bevinden zich vóór remschijven met een diameter van 355 millimeter en vaste vierzuigerremklauwen, die zijn ontwikkeld met het oog op een consistente werking onder zware belasting. De rode remklauwen verwijzen naar het sportieve karakter van de auto. Achter wordt de standaard remschrijven van de E-208 gebruikt.

De E-208 GTi heeft een eigen afstemming gekregen op elektronisch vlak. Het stabiliteitssysteem blijft in de standaardstand gericht op maximale veiligheid, maar in de Sport-modus krijgt de bestuurder meer vrijheid. In deze stand wordt bovendien het regeneratieve remsysteem uitgeschakeld.

Sportief design

Net als eerdere GTi-modellen staat de E-208 GTi iets lager op zijn wielen en beschikt hij over een grotere spoorbreedte. De speciaal ontwikkelde 18-inch lichtmetalen wielen zijn geïnspireerd op de bekende 'gaatjesvelgen' van de Peugeot 205 GTi. Verbrede wielkasten, een specifieke voorspoiler en een achterdiffuser geven de auto een sportievere uitstraling.

Ook de lichtsignatuur draagt bij aan de herkenbaarheid. Aan de voorzijde beschikt de E-208 GTi over de kenmerkende lichtsignatuur met drie klauwen, terwijl achteraan drie horizontale led-elementen verwijzen naar de huidige designtaal van Peugeot. Subtiele rode accenten op onder meer de grille, de wielkasten, de remklauwen, de achterspoiler en de GTi-badges verwijzen naar eerdere generaties GTi-modellen.

De E-208 GTi is leverbaar in zeven carrosseriekleuren. Naast Okénite White, Elixir Red, Perla Nera Black, Artense Grey en Selenium Grey introduceert Peugeot ook het nieuwe Miramar Blue. Met Agueda Yellow voegt het merk bovendien een opvallende kleur toe aan het aanbod. Verschillende kleuren zijn geïnspireerd op tinten die in het verleden werden toegepast op de Peugeot 205 GTi.

Moderne technologie

Ook in het interieur verwijst de E-208 GTi nadrukkelijk naar zijn voorgangers. Rode veiligheidsgordels, vloermatten en tapijt verwijzen naar de legendarische Peugeot 205 GTi, terwijl rode stiksels op het dashboard, de deurpanelen en het compacte stuurwiel zorgen voor een sportieve sfeer. De speciaal ontwikkelde voorstoelen combineren een uitgesproken sportief ontwerp met dagelijks comfort en bieden extra zijdelingse steun.

Het compacte stuurwiel is bekleed met geperforeerd leder en Alcantara en draagt een rood GTi-logo. Daarnaast heeft de stuurinrichting een specifieke afstemming voor een directer stuurgevoel. De digitale instrumenten en het infotainmentsysteem beschikken over een speciaal GTi-thema, aangevuld met prestatiepagina's en rode sfeerverlichting. De E-208 GTi is standaard uitgerust met Peugeot i-Connect Advanced, inclusief connected TomTom-navigatie, spraakbediening via 'OK Peugeot' en draadloze ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto. Materialen zoals Alcantara op het stuurwiel en de middenconsole dragen bij aan de afwerking van het interieur.

Ook op het gebied van laden en connectiviteit biedt de E-208 GTi diverse praktische functies. Via een 7,4 kW-wallbox duurt een volledige laadsessie ongeveer vier uur en veertig minuten. Aan een DC-snellader met een vermogen van 100 kW kan de batterij in minder dan dertig minuten van 20 naar 80 procent worden opgeladen.

Verschillende connected diensten vergroten het gebruiksgemak. Zo houdt de routeplanner rekening met de beschikbare actieradius en laadmogelijkheden onderweg. Dankzij Vehicle-to-Load-technologie (V2L) kunnen externe apparaten van stroom worden voorzien en via de MyPeugeot-app zijn functies als voorconditionering, laadplanning en routevoorbereiding op afstand te bedienen.