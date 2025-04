Peugeot vergroot bereik e-208

De Peugeot E-208 biedt voortaan een actieradius tot 433 km (WLTP gecombineerde cyclus) voor de versie met de 115 kW (156 pk) sterke elektromotor; een toename van 23 km. De nieuwe functie '80%-laadlimiet' (beschikbaar bij AC-laden) maakt het mogelijk om het laadniveau aan te passen aan het dagelijks gebruik.

Om klanten extra gemoedsrust te bieden, rust Peugeot de E-208 nu uit met een Trip Planner. In combinatie met het optioneel leverbare connected navigatiesysteem plant deze functie de route optimaal, zodat het rijbereik maximaal wordt benut en het opladen gemakkelijker verloopt. Voor het berekenen van de ideale route houdt het systeem rekening met de te rijden afstand, het laadniveau van de batterij bij vertrek, het gewenste laadniveau bij aankomst en de beschikbare laadpunten in de buurt van de bestemming. Daarbij kijkt het systeem ook naar factoren zoals snelheid, verkeer, wegtype en hoogteverschillen.

De Peugeot E-208 (156 pk versie) is nu voorzien van een voorbereiding voor de V2L-functie (Vehicle to Load), waarmee elektrische apparaten kunnen worden gevoed via de hoogspanningsbatterij van de auto. Denk bijvoorbeeld aan het opladen van een elektrische fiets of het aansluiten van mobiele verlichting. Met een bidirectionele adapter kunnen externe apparaten worden aangesloten via de laadpoort, met een vermogen tot 3,5 kW en 16A. Deze adapter is als accessoire verkrijgbaar bij Peugeot-dealers.

Alle nieuwe Peugeot E-208 uitvoeringen zijn voorzien van de volgende nieuwe uitrustingen: