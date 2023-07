Peugeot past 208 aan voor modeljaar 2024

Drie lange verticale 'lichtklauwen' maken de verlichting onderscheidend. Ze zijn geïntegreerd in de hoogglanszwarte inzetten in de bumper. Ze zijn verder naar de hoeken verplaatst en maken de auto optisch robuuster en breder. Alle uitvoeringen van de vernieuwde 208 beschikken over deze nieuwe lichtsignatuur aan de voorzijde. Op de GT-uitvoering gaat dit verlichtingsdesign een stap verder: het effect van de drie lichtklauwen is uitgebreid naar de verlichtingsfunctie van de full-LED koplampen die gebruikmaken van drie onafhankelijke optische modules.

Alle versies van de Peugeot 208 worden gekenmerkt door een geheel nieuwe voorzijde, met het nieuwe merklogo centraal, waarmee nu ook de 208 de nieuwste designtaal van Peugeot omarmt. De grille heeft een uitwaaierend patroon in carrosseriekleur dat overvloeit in de bumper. Dit design verwijst naar de elektrificatie van het modelprogramma en maakt de E-208 evenwichtiger. De grille en carrosserie zijn niet langer losse componenten, maar vormen nu één geheel. Zo wordt het ontwerp nog moderner en straalt het nog meer robuustheid en efficiency uit.

De vernieuwde Peugeot E-208 is leverbaar in de nieuwe introductiekleur Jaune Agueda. Ook nieuw in het aanbod van de 208 is de carrosseriekleur Gris Selenium. In totaal zijn er zeven carrosseriekleuren beschikbaar voor de 208: Jaune Agueda, Gris Selenium, Gris Artense, Noir Perla Nera, Blanc Banquise, Rouge Elixir en Bleu Vertigo. Alle uitvoeringen hebben hoogglanszwarte buitenspiegelkappen, ongeacht de gekozen carrosseriekleur. De GT heeft standaard hoogglanszwarte wielkuiplijsten (en als optie een zwart dak).

In navolging van de Peugeot 408 worden bijzondere wieldesigns ook op de andere nieuwe modellen van het merk aangeboden. De Peugeot E-208 is leverbaar met lichtmetalen wielen in diverse nieuwe designs, in 16 inch (NOMA tweekleurige diamantgeslepen wielen) of 17 inch (YANAKA tweekleurige diamantgeslepen wielen met inzetten). Alle lichtmetalen wielen hebben een vierspaaks hart met Peugeot-logo dat de wielbouten afdekt.

De opschriften op de voorzijde, flanken en achterzijde van de vernieuwde Peugeot 208 hebben een nieuw lettertype in een nieuwe basalt-grijze kleur. Aan de achterzijde staat de merknaam Peugeot nu los over de gehele breedte van de achterklep. De E-208 heeft een 'E'-badge in de kleuren blauw en wit.

Het interieur van de 208 is opgewaardeerd met nieuwe stoelbekleding, zoals zwarte Alcantara bekleding met stiksel in Vert Adamite (optioneel voor de GT). De GT-uitvoering markeert het hoogste uitrustingsniveau met veel aandacht voor detail: ook het dashboard en de armsteunen zijn voorzien van elegant stiksel in Vert Adamite.

Interieur en uitrusting

Waar de eerste twee uitrustingsniveaus voorheen over een 7-inch scherm beschikten, is een centrale 10-inch touchscreen nu standaard voor alle uitvoeringen van de 208. De interface maakt de bediening van de nieuwste generatie Peugeot i-Connect en Peugeot i-Connect Advanced infotainmentsystemen eenvoudiger. Bij de 208 ALLURE en GT beschikt het centrale display over HD-technologie. Bij alle uitvoeringen bevinden de tuimelschakelaars zich nog altijd onder het beeldscherm, voor toegang tot belangrijke functies.

Het compacte stuurwiel is voorzien van het nieuwe Peugeot-logo en, indien van toepassing, het nieuwe GT-logo op het onderste deel van de stuurwielrand. Voor optimale ergonomie zijn ook de bedieningselementen voor het multimediasysteem (audio, telefoon) en voor volume en spraaksturing erin opgenomen.

De 208 ALLURE en GT hebben nu standaard drie USB-C-aansluitingen (twee voorin, een achterin) en een USB-A-aansluiting (achterin). De ALLURE-uitvoering is optioneel leverbaar met een 15W inductielader voor smartphones (voorheen: 5W). Deze is standaard voor de GT-uitvoering. Door de plaatsing achter de klep in de middenconsole kan de smartphone snel worden opgeladen, terwijl die in gebruik is voor de draadloze 'Mirror Screen'-functie.

De nieuwe parkeerhulpcamera's voor en achter op bieden nu een high-definition beeld. Afhankelijk van de uitvoering is de nieuwe high-definition frontcamera (gekoppeld aan de dodehoekbewaking) nu als optie leverbaar. De camera geeft een 360° beeld van de directe omgeving van de auto.

Motoren

De vernieuwde Peugeot E-208 is uitgerust met een 115 kW (156 pk) sterke elektromotor die wordt gevoed door een 51 kWh-batterij. De actieradius bedraagt 400 kilometer (WLTP gecombineerd, voorlopige waarde) en een 3-fasen 11 kW-boordlader is standaard. Tevens is de Peugeot E-208 bij een DC-snellaadstation op te laden met een vermogen tot 100 kW, waarmee de batterij in minder dan 25 minuten van 20% tot 80% is op te laden.

De Peugeot E-208 met de huidige aandrijflijn, goed voor een vermogen van 100 kW (136 pk) en een actieradius van 362 kilometer (WLTP), blijft onveranderd leverbaar.

Voor klanten die een deels geëlektrificeerde auto wensen, is de Peugeot 208 leverbaar met keuze uit twee nieuwe 48V HYBRID aandrijflijnen. Die combineren een 74 kW (100 pk) of 100 kW (136 pk) sterke PureTech benzinemotor van de nieuwste generatie met de geëlektrificeerde e-DCS6 6-transmissie met dubbele koppeling en ingebouwde elektromotor. Dankzij een batterij die oplaadt tijdens het rijden, belooft deze technologie extra koppel bij lage toerentallen en een 15% lager brandstofverbruik. In stedelijk gebied kunnen de Peugeot 208 HYBRID 100 en HYBRID 136 meer dan 50% van de rit afleggen in de emissievrije, 100% elektrische rijmodus.

Behalve de volledig elektrische E-208 en de hybridevarianten is er ook keuze uit twee benzineversies:

PureTech 75: 1,2-liter driecilinder benzinemotor met 55 kW (75 pk), gecombineerd met een handgeschakelde vijfversnellingsbak en een Stop & Start-systeem.

PureTech 100: 1,2-liter driecilinder benzinemotor met 74 kW (100 pk), gecombineerd met een handgeschakelde zesversnellingsbak en een Stop & Start-systeem.

Uitvoeringen

Het aanbod van de Peugeot 208 is teruggebracht naar drie uitvoeringen: ACTIVE, ALLURE en GT, met als belangrijkste uitrustingen: