Peugeot e-208 aangepast voor modeljaar 2023

De Peugeot e-208 onderging eind 2021 ook een uitgebreide aanpassing. Hiermee nam de WLTP-actieradius toe tot 362 km, een toename van 22 km ten opzichte van de versie die eind 2019 op de markt kwam. Sinds de introductie en dankzij deze twee opeenvolgende updates biedt de Peugeot e-208 zelfs een 17,65% grotere actieradius en een 15% lager energieverbruik. De eerste optimalisatiefase heeft een reeks maatregelen geïmplementeerd. Die zijn uiteraard nog steeds aanwezig in de Peugeot e-208:

Een warmtepomp in combinatie met een regensensor aan de bovenzijde van de voorruit maximaliseert de energie-efficiëntie van de verwarming en airconditioning. Met de informatie van de sensor is het mogelijk om de luchtrecirculatie in het passagierscompartiment nauwkeuriger te regelen en om uiteindelijk de hoeveelheid energie in de batterij te behouden bij het verwarmen en handhaven van de temperatuur in het interieur.

Een klasse A+ band met minder wrijving voor een lager energieverbruik.

Geoptimaliseerde overbrengingsverhouding van de transmissie vergroten actieradius op de weg.

De effectiviteit van deze ontwikkelingen is vooral merkbaar bij lage buitentemperaturen. Maar naast de aanzienlijke toename van het rijbereik in de WLTP-cyclus zijn er ook aanzienlijke voordelen voor het gebruik door de klant. Inclusief 40 km in stadsverkeer bij temperaturen rond het vriespunt.

De nieuwe versie van de Peugeot e-208 biedt:

Een nieuwe elektromotor met een vermogen van 115 kW (156 pk), een toename van 15 kW (20 pk). Het maximumkoppel dat direct vanaf stilstand beschikbaar is, bedraagt 260 Nm. Dit resulteert in nog meer rijplezier, zonder vibraties, geluiden, schakelmomenten, en CO2-uitstoot tijdens het rijden.

Een efficiëntere batterij met een bruto energiecapaciteit van 51 kWh, waarvan 48,1 kWh bruikbaar, en die opereert op 400 volt.

Bij de ontwikkeling van deze nieuwe aandrijflijn en de Peugeot e-208 stond efficiëntie voorop. Dankzij alle inspanningen laat het model een opmerkelijk laag gemiddeld energieverbruik van slechts 12 kWh/100 km noteren.

De Peugeot e-208 wordt in Nederland standaard geleverd met 11 kW 3-fasen boordlader. Bovendien is de Peugeot e-208 geschikt voor DC-snelladen met een vermogen tot 100 kW. Daarmee is de batterij onder ideale omstandigheden in minder dan 25 minuten van 20% naar 80% op te laden.