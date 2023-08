Peugeot prijst vernieuwde 208

Voor de Peugeot 208 voor modeljaar 2023 is het aanbod van uitrustingsniveaus teruggebracht tot de Active, Allure en GT. Deze uitrustingsniveaus zijn aan te vullen met verschillende optiepakketten, waarin meerdere losse opties worden gebundeld.

Hybride en actieradius

Op gebied van aandrijflijnen blijft de PureTech 75 benzinemotor het basismodel. De PureTech 100 EAT8- en 130 EAT8-modellen maken plaats voor de nieuwe Hybrid 100 e-DCS6 en Hybrid 136 e-DCS6. Die leveren gelijkwaardige of zelfs betere prestaties, maar tegen een lager brandstofverbruik dankzij de geëlektrificeerde aandrijflijn. De standaard Dual Clutch automatische transmissie belooft samen met de geëlektrificeerde aandrijving extra rijcomfort. De PureTech 100 met handgeschakelde transmissie blijft ongewijzigd in het aanbod, terwijl de BlueHDi 100 dieselversie niet meer terugkeert.

Het aanbod voor de Peugeot E-208 wordt uitgebreid met de nieuwe 51 kWh-versie met een vermogen van 115 kW (156 pk) en een actieradius van tot ruim 400 km (WLTP). Deze krachtiger versie vormt een aanvulling op de huidige 50 kWh-uitvoering met 100 kW (136 pk).

Prijzen

De vernieuwde Peugeot 208 is leverbaar vanaf € 24.050,-. De nieuwe varianten Hybrid 100 e-DCS6 en Hybrid 136 e-DCS6 hebben een vanafprijs van respectievelijk € 27.550,- en € 32.250,-. Dankzij de rijkere standaarduitrusting is de vernieuwde 208 daarmee in veel gevallen gunstiger geprijsd dan het uitgaande model met vergelijkbare uitrusting.

De E-208 heeft een vanafprijs van € 35.320,- en het krachtigste model EV 51 kWh 156 staat vanaf € 37.770,- in de prijslijst. Alle genoemde prijzen zijn inclusief kosten rijklaarmaken.

Speciale serie: E-STYLE

Ter gelegenheid van de introductie van de vernieuwde Peugeot 208 is er tijdelijk de speciale uitvoering E-STYLE, die standaard is voorzien van de EV 50 kWh 136-aandrijflijn. De E-STYLE is gebaseerd op uitrustingsniveau Allure, aangevuld met standaard navigatie. De Peugeot E-208 E-STYLE heeft een vanafprijs van € 36.470,-.

Het complete overzicht van de prijzen voor de Peugeot 208:

208 Active PureTech 75 € 24.050,-

208 Active PureTech 100 € 25.050,-

208 Active Hybrid 100 e-DCS6 € 27.550,-

208 Allure PureTech 100 € 26.450,-

208 Allure Hybrid 100 e-DCS6 € 28.950,-

208 GT PureTech 100 € 28.450

208 GT Hybrid 100 e-DCS6 € 30.950,-

208 GT Hybrid 136 e-DCS6 € 32.250,-

Elektrische E-208:

E-208 Active 50kWh 136 € 35.320,-

E-208 Active 51kWh 156 € 37.770,-

E-208 Allure 50kWh 136 € 36.720,-

E-208 Allure 51kWh 156 € 39.170,-

E-208 E-STYLE 50kWh 136 € 36.470,-

E-208 GT EV 50kWh 136 € 38.720,-

E-208 GT EV 51kWh 156 € 41.170,-

De vernieuwde Peugeot 208 is per direct te bestellen. De productie gaat in oktober 2023 van start.