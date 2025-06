Peugeot introduceert E-208 GTi

Zoals elke GTi van de afgelopen 40 jaar onderscheidt de E-208 GTi zich door zijn voorkomen. De carrosserie is 30 mm verlaagd ten opzichte van de E-208 en de spoorbreedtes zijn vergroot: 56 mm breder aan de voorzijde en 27 mm aan de achterzijde. De grote 18-inch wielen, gesigneerd met "Peugeot GTi", versterken deze uitstraling. Hun design met perforaties verwijst naar de "gatenwielen" van de 205 GTi. Maar bij een GTi dient design ook de prestaties: de openingen helpen bij het koelen van de remmen.

De wielkasten zijn een voorbeeld van de combinatie tussen esthetiek en functionaliteit. Ze zijn verbreed om ruimte te bieden aan de grotere spoorbreedtes. Verder valt een sportieve rode lijn op, opnieuw een knipoog naar de 205 GTi. De wielkastrand is licht verbreed om de banden vrij baan te geven. Tegelijk wordt hiermee het sportieve karakter extra benadrukt.Ook aan de onderzijde van de voor- en achterzijde is aandacht besteed aan sportieve verfijning. De voorbumper heeft een extra spoiler. Onder de achterbumper bevindt zich een specifieke aerodynamische diffuser, voorzien van een kleine LED-mistlamp, afgewerkt in glanzend zwart voor meer elegantie. Tot slot is rood dé kleur van de E-208 GTi. Het is een exclusieve, felrode carrosseriekleur zoals de rode lak van de originele 205 GTi.

Interieur

De rode kleur van Peugeot GTi's komt ook binnenin volledig tot zijn recht. De felrode tapijten, vloermatten en veiligheidsgordels roepen onmiddellijk een sportieve sfeer op - net als destijds bij de 205 GTi. De voorstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen verwijzen naar het design van de 205 GTi 1.9, met een centrale rode strip die doorloopt over zitting en rugleuning. De rode mesh aan de rechterzijde doet denken aan de bekleding van de 205 GTi 1.6. Het compacte stuurwiel is bekleed met geperforeerd rood leder en Alcantara®, met in het midden een rood GTi-embleem.

In de E-208 GTi tonen de digitale tellers en het centrale scherm rode grafische elementen, met specifieke prestatieweergaven. De ambient verlichting is standaard rood (maar er zijn zeven andere kleuren te selecteren). De sportieve sfeer wordt verder versterkt door een kunstmatig motorgeluid. Het geluid kan naar wens worden in- of uitgeschakeld.

Ontwikkeld door Peugeot Sport en Peugeot Design

De E-208 GTi werd volledig ontwikkeld door de Peugeot Sport-teams in Satory (regio Parijs). Die werkten samen met de designteams in Vélizy. Ervaring uit het World Endurance Championship (WEC) met de hybride Peugeot 9X8 - actief in de Hypercar-klasse - was van grote waarde voor het ontwerp van de E-208 GTi, vooral voor thermisch beheer en energieterugwinning. Peugeot Sport werkte ook intensief aan het onderstel en het remsysteem. De E-208 GTi is uitgerust met de M4+ elektromotor, goed voor 280 pk en een koppel van 345 Nm. Daarmee sprint hij van 0 naar 100 km/u in 5,7 seconden en haalt hij een topsnelheid van 180 km/u. De E-208 GTi beschikt over een sperdifferentieel geïntegreerd in de overbrenging, wat zorgt voor optimale bochtprestaties, verbeterde wendbaarheid, efficiëntie en stabiliteit. De CATL-batterij met een bruto capaciteit van 54 kWh is geoptimaliseerd voor sportief gebruik, inclusief een specifiek koelsysteem afgestemd op hoge prestaties.

De gunstige vermogen-gewichtsverhouding (5,7 kg/pk) vormt de basis voor sportief rijden. Dankzij de vele aanpassingen aan het onderstel - zoals grote spoorbreedtes, verlaagde ophanging (30 mm), specifieke veren en dempers met hydraulische eindstops, de Michelin Pilot Sport Cup 2-banden, en een stabilisatorstang achter - is een balans gevonden tussen sportiviteit en dagelijks comfort. Het ESP-systeem heeft een specifieke Sport-modus die rijhulpsystemen tijdelijk uitschakelt om maximale sensaties te bieden, bijvoorbeeld op het circuit.

Vooraan zijn remschijven met een diameter van 355 mm gemonteerd, voorzien van vaste vierzuiger-remklauwen ontworpen voor optimale koeling en constante remkracht. Deze remmen zijn ontwikkeld door Peugeot Sport en zijn uitgevoerd met rode remklauwen. De achterremmen zijn overgenomen van de originele E-208.

De E-208 GTi is in 4 uur en 40 minuten volledig op te laden via een WallBox (7,4 kW). De functie "80% laadlimiet", beschikbaar bij wisselstroomladen (AC), maakt het mogelijk het laadniveau af te stemmen op dagelijks gebruik. Voor intensiever gebruik kan de E-208 GTi in theorie worden opgeladen van 20% naar 80% in minder dan 30 minuten via een snellaadpunt van 100 kW.