Peugeot maakt prijs e-208 GTi bekend

De E-208 GTi is de eerste volledig elektrische GTi van Peugeot. Het model werd ontwikkeld door de teams van Peugeot Design en Peugeot Sport in Frankrijk en legt de nadruk op rijplezier, prestaties en betrokkenheid achter het stuur.

De Peugeot E-208 GTi beschikt over een elektromotor met een vermogen van 281 pk en een koppel van 345 Nm. Daarmee is het de krachtigste uitvoering van de E-208 tot nu toe. De sprint van 0 naar 100 km/h duurt 5,5 seconden en de topsnelheid bedraagt 180 km/h.

Voor een sportieve rijervaring kreeg de E-208 GTi een specifiek afgestemd onderstel, een grotere spoorbreedte, een verlaagde carrosserie en een mechanisch sperdifferentieel. Ook de elektronica en software zijn speciaal voor dit model ontwikkeld.

Sportief design met GTi-DNA

Het design van de E-208 GTi combineert moderne vormgeving met subtiele verwijzingen naar eerdere GTi-modellen. Speciaal ontwikkelde 18-inch lichtmetalen wielen, verbrede wielkasten en rode accenten laten het sportieve karakter van de auto zien.

Ook in het interieur verwijzen diverse details naar de rijke GTi-historie, waaronder rode accenten, specifieke sportstoelen en een GTi-specifieke vormgeving van de digitale displays.

Nu te bestellen

De orderboeken voor de nieuwe Peugeot E-208 GTi zijn geopend in Nederland. De prijs bedraagt € 41.990.