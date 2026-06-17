 17 juni 2026
Peugeot e-208
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Peugeot e-208 GTi

Peugeot maakt prijs e-208 GTi bekend

17 juni 2026 - Peugeot opent de orderboeken voor de E-208 GTi. De volledig elektrische hot hatch luidt een nieuw tijdperk in voor het GTi-label. Met 281 pk, een acceleratie van 0 naar 100 km/h in 5,5 seconden en een door Peugeot Sport ontwikkeld chassis combineert de E-208 GTi prestaties, rijplezier en elektrificatie. De Peugeot E-208 GTi is leverbaar vanaf 41.990 euro.

De E-208 GTi is de eerste volledig elektrische GTi van Peugeot. Het model werd ontwikkeld door de teams van Peugeot Design en Peugeot Sport in Frankrijk en legt de nadruk op rijplezier, prestaties en betrokkenheid achter het stuur.

Peugeot 208

De Peugeot E-208 GTi beschikt over een elektromotor met een vermogen van 281 pk en een koppel van 345 Nm. Daarmee is het de krachtigste uitvoering van de E-208 tot nu toe. De sprint van 0 naar 100 km/h duurt 5,5 seconden en de topsnelheid bedraagt 180 km/h.

Voor een sportieve rijervaring kreeg de E-208 GTi een specifiek afgestemd onderstel, een grotere spoorbreedte, een verlaagde carrosserie en een mechanisch sperdifferentieel. Ook de elektronica en software zijn speciaal voor dit model ontwikkeld.

Sportief design met GTi-DNA

Het design van de E-208 GTi combineert moderne vormgeving met subtiele verwijzingen naar eerdere GTi-modellen. Speciaal ontwikkelde 18-inch lichtmetalen wielen, verbrede wielkasten en rode accenten laten het sportieve karakter van de auto zien.

Ook in het interieur verwijzen diverse details naar de rijke GTi-historie, waaronder rode accenten, specifieke sportstoelen en een GTi-specifieke vormgeving van de digitale displays.

Nu te bestellen

De orderboeken voor de nieuwe Peugeot E-208 GTi zijn geopend in Nederland. De prijs bedraagt € 41.990.