Peugeot vernieuwt het volledige gamma van de E-208. De huidige uitvoeringen Style, Business, Allure, Envy en GT maken plaats voor drie nieuwe limited editions: Edition, Signature en GT Exclusive. De nieuwe aanpak combineert een uitgebreidere standaarduitrusting met een scherpere prijspositionering.

Peugeot 208 | Peugeot herziet leveringsprogramma e-208

Klanten kunnen kiezen uit een versie met 50 kWh-accu en 100 kW (136 pk), goed voor een actieradius tot 363 kilometer, of een aandrijflijn met 51 kWh-accu en 115 kW (156 pk) en een actieradius tot 433 kilometer. De meerprijs voor de krachtigere aandrijflijn bedraagt € 1.200.

De E-208 Edition vormt het nieuwe instapniveau en beschikt standaard onder meer over een HD-achteruitrijcamera met 180-gradenweergave, parkeerhulp vóór, elektrisch inklapbare buitenspiegels en 16-inch lichtmetalen velgen. De consumentenprijs bedraagt € 29.450 (fiscale prijs: € 28.350). De Signature voegt onder meer Keyless Entry, Peugeot i-Connect Advanced-navigatie, een draadloze telefoonlader en vier jaar Connected Services toe en is leverbaar vanaf € 30.900 (fiscale prijs: € 29.800). De GT Exclusive vormt de topversie van het gamma en beschikt standaard onder meer over alcantara-/kunstlederen bekleding, een warmtepomp, het 360 Vision Pack en het Drive Assist Plus Pack. Deze uitvoering is uitsluitend leverbaar met de 51 kWh-accu en 115 kW (156 pk) elektromotor en heeft een consumentenprijs van € 33.550 (fiscale prijs: € 32.450).

De opbouw van het gamma blijft overzichtelijk, met een prijsverschil van € 1.450 tussen Edition en Signature en eveneens € 1.450 tussen Signature en GT Exclusive. De E-208 GTi blijft ongewijzigd in het aanbod.

Meer standaarduitrusting voor 208 en 2008

De uitbreiding van de standaarduitrusting voor de coventionele 208 en 2008 volgt op vergelijkbare wijzigingen die eerder werden doorgevoerd voor de 308, 408, 3008 en 5008. Doel is om veelgevraagde voorzieningen op meer uitvoeringen standaard aan te bieden. Op de Allure-uitvoeringen worden onder meer Keyless Entry & Start en een HD-achteruitrijcamera met 180-gradenweergave standaard. De GT-uitvoeringen profiteren voortaan van extra voorzieningen zoals adaptieve cruise control, een draadloze telefoonlader, Peugeot i-Connect Advanced-navigatie en vier jaar Connected Services. Daarnaast krijgen de rijkst uitgeruste uitvoeringen een nieuwe naam. De huidige Allure-uitvoeringen worden voortaan aangeduid als Allure Plus, terwijl GT voortaan GT Plus heet.

Het nieuwe modeljaar brengt tevens enkele aanvullende wijzigingen met zich mee. Zo wordt de 208 voortaan ook leverbaar als 208 GT Turbo 100, waarmee een handgeschakelde benzinemotor opnieuw beschikbaar is in combinatie met het GT-uitrustingsniveau. Daarnaast krijgen zowel de 208 als de 2008 een vernieuwde weergave van het instrumentenpaneel, in lijn met de recentste Peugeot-modellen.

Productie start in december

De productie van het vernieuwde E-208-gamma en de modeljaar 2027-versies van de conventionele 208 en 2008 start in december 2026.