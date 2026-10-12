Smart onthult #2

De introductie van de Smart #2 markeert het begin van een nieuw tijdperk voor de karakteristieke tweezitter, opnieuw vormgegeven voor de mobiliteitsbehoeften in de steden van vandaag in Europa en over de hele wereld. Met een lengte van 2,746 mm behoudt de nieuwe Smart-tweezitter de wiel-op-de-hoeken-verhouding die het model sinds de eerste generatie kenmerkt. Met een draaicirkel van 6.95 meter van stoeprand tot stoeprand maakt de Smart #2 het navigeren door smalle stadsstraten en parkeren in krappe ruimtes makkelijk.

De kern van de Smart #2 wordt gevormd door het nieuw ontwikkelde Electric Compact Architecture (ECA)-platform, speciaal ontworpen voor de nieuwe tweezitter. De aandrijving komt van een achterin gemonteerde 60 kW elektromotor die 130 Nm koppel aan de achterwielen levert. Bredere banden achter dan voor verbeteren bovendien de stabiliteit en dynamiek. De batterij zelf is een 35.8 kWh LFP-unit, goed voor een gecombineerd bereik tot 290 km (WLTP; streefwaarde) en ondersteuning voor 65 kW DC-snelladen, waarmee de batterij onder ideale omstandigheden in 20 minuten van 10% naar 80% laadstatus wordt gebracht.

De Smart #2 biedt ook AC-laden tot 11 kW, zodat hij klaar blijft voor het dagelijkse stadsleven. Vehicle-to-load (V2L)-functionaliteit vergroot de bruikbaarheid verder, ook buiten de weg.

Veiligheid en comfort

De carrosseriestructuur van de Smart #2 wordt bepaald door de Tridion Cell Evo, de volgende generatie van de veiligheidskooi die Smart al sinds zijn allereerste model kenmerkt. Deze omhult de cabine met een robuuste structuur zonder afbreuk te doen aan de compacte afmetingen van het voertuig. Naast structurele veiligheid is de Smart #2 standaard uitgerust met rijhulpsystemen, waaronder Smart Pilot Assist6 en Adaptive Cruise Control (ACC) met Stop & Go en Highway Assist.

Uitvoeringslijnen

Voor de Europese markten wordt de Smart #2 gelanceerd met drie kernuitvoeringslijnen (Pure, Pure+ en Premium) naast een gelimiteerde Couture Edition. Het interieur van alle varianten combineert een doorlopende bankachtige zitopstelling, een S-vormige cockpit en een duidelijk gestructureerde, open cabine. Een centraal scherm van 10.1 inch in combinatie met een bestuurdersdisplay van 8.8 inch maakt 4G-connectiviteit, Wi-Fi en Bluetooth mogelijk, ondersteund door een Connectivity Package van acht jaar dat de Smart #2 continu verbonden houdt met zijn connected vehicle-services. Een opvallend detail is de Smart Pillar in het dashboard, waarop kleine 'gadgets' kunnen worden gemonteerd.

Tot de rijhulpsystemen behoren Smart Pilot Assist en Adaptive Cruise Control (ACC) met Stop & Go en Highway Assist. LED-koplampen en achterlichten met automatisch grootlicht maken een pakket compleet dat is ontwikkeld voor zowel stads- als snelwegritten.

Smart #2 Pure

Smart #2 Pure+ bouwt voort op de basis van de Smart #2 Pure met 11 kW AC-laden en een verwarmde bestuurdersstoel. Net als in de Smart #2 Pure is het uitgebreide ADAS-pakket, inclusief Blind Spot Detection, Rear Collision Mitigation en Rear Cross Traffic Alert, standaard.

Smart #2 Pure+

Smart #2 Premium voegt functies toe zoals een glazen dak, verwarmde stoelen van kunstleer voor bestuurder en passagier en het speciale Sennheiser Sound System met 7 luidsprekers. Extra kleurcombinaties bieden meer configuratiemogelijkheden - waaronder tweekleurige carrosserieafwerkingen - in combinatie met bijpassende interieurkeuzes.

Smart #2 Premium

Smart #2 Couture Edition is beperkt tot 999 exemplaren in Europa. Hij is uitgevoerd in Atelier White Matte met een Platinum Gold-dak, aangevuld met 16" Lyra-velgen met gouden details. Hij wordt standaard geleverd met de volledige Premium-uitrusting, waaronder het glazen dak, sfeerverlichting, verwarmde stoelen en stuurwiel, Sennheiser-geluid, draadloos laden en navigatie, gecombineerd met een genummerd interieurplaatje en een geheel eigen uitstraling.