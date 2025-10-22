Smart #5 wint Red Dot Award GUI

De grafische bediening van de Smart #5 zorgt voor een onderscheidende visuele presentatie op de digitale schermen. De nieuwe gebruikersinterface integreert een 3D-omgeving en heeft een heldere, intuïtieve en leesbare low-poly stijl, kenmerkend voor het merk Smart. De interface biedt persoonlijk selecteerbare ontwerpen voor het startscherm, zoals Planeet, Voertuig, Navigatie en Aangepast Ontwerp, waarmee gebruikers hun scherminhoud kunnen personaliseren.

Aangedreven door het Smart Operating System verbetert de HMI de gebruikersinteractie door middel van verfijnde visualisaties, vloeiende overgangen en animaties, wat resulteert in een dynamische en futuristisch ogende gebruikersinterface. Het besturingssysteem van de Smart #5 draait op de AMD V2000-chipset, gecombineerd met twee 13-inch AMOLED-schermen en is gebaseerd op de Unreal 3D-engine.

Alle voorkeurinstellingen in de HMI kunnen voor iedere berijder in een persoonlijk profiel worden opgeslagen in het systeem. Het eigen profiel kan vervolgens na het instappen met één druk op een button in werking worden gesteld.

Veiligheid en comfort worden ondersteund door de geïntegreerde augmented reality (AR)-technologie op het 25,6-inch head-up display (HUD), dat actuele wegomstandigheden, rijstrookadvies en andere belangrijke informatie rechtstreeks in het gezichtsveld van de bestuurder projecteert.