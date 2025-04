Smart onthult #5 Brabus

Visueel valt de #5 Brabus op door zijn 21-inch Monoblock Z-wielen. Rode remklauwen en een sportief exterieurconcept benadrukken het karakter, terwijl exclusieve Brabus-badges het design completeren en het kenmerkende design-DNA en erfgoed van het Duitse luxe mobiliteitsmerk benadrukken.

In het interieur bieden microvezelstoelen met geselecteerde DINAMICA-accenten niet alleen comfort, maar ook een eigen ambiance. De voorstoelen met ventilatie- en verwarmingsfuncties zorgen samen met de verwarmde achterstoelen voor comfort. Het Alcantara-stuurwiel heeft verlichte Brabus-belettering, terwijl het panoramische halo-dak en de microvezelhemelbekleding de sfeer completeren. Sportieve pedalen, Brabus-interieurbadges en Ambient Light+ met 256 aanpasbare kleuren zetten extra accenten en benadrukken de exclusiviteit van de auto.

De nieuwe Smart #5 Brabus beschikt over moderne technologie, waaronder een infotainmentsysteem met twee 13-inch OLED schermen in het midden en voor de passagier.

Het Sennheiser Signature Sound System bestaat uit 20 luidsprekers en een omhoog komende luidspreker centraal op het dashboard. Met een maximaal vermogen van 1.190 Watt en ingebouwde luidsprekers die zijn ontworpen om te worden afgestemd op meerdere invoerformaten, van stereo en surround tot een volledige 7.1.4 Dolby Atmos-opstelling, creëert het systeem extra sensatie.

In Nederland is de Smart #5 Brabus verkrijgbaar vanaf € 63.440,-. Het nieuwe model is vanaf 13 mei 2025 in Nederland te bestellen, met uitrol in andere Europese markten in het tweede en derde kwartaal van 2025.