Smart #5 wint Red Dot Award

Met een geschiedenis van 70 jaar wordt de Red Dot Design Award internationaal erkend als een van de kwaliteitskeurmerken voor goed design. De juryleden beoordelen de inzendingen op basis van de vier basisprincipes die daarbij horen: functionele kwaliteit, verleiding, gebruikskwaliteit en verantwoordelijkheid. De Smart #5 maakte vooral indruk op de jury door de combinatie van het functionele exterieur met het helder gestructureerde interieur en de digitale uitrusting, wat resulteerde in een totaalconcept dat gebruiksvriendelijk en goed geschikt is voor dagelijks gebruik. Het productportfolio van Smart, inclusief de Smart #1 en #3 alle drie ontworpen door Mercedes-Benz, heeft internationale erkenning gekregen vanwege zijn designesthetiek: immers, de Smart #1 en Smart #3 ontvingen in respectievelijk 2023 en 2024 ook een Red Dot Design Award.

Kai Sieber, Hoofd Design Smart bij Mercedes-Benz AG: "De Smart #5 markeert een gedurfde evolutie in onze designreis: we blijven trouw aan onze designelementen 'Love, Pure, Unexpected', maar omarmen tegelijkertijd volledig het 'Pure'-aspect, om zijn kenmerkende, hoekige silhouet en ruime interieur te creëren. De #5 doorbreekt conventionele grenzen en omarmt meer mogelijkheden met een open en avontuurlijke geest. We zijn er enorm trots op dat Smart opnieuw is bekroond met de Red Dot Award."

Het interieur van de Smart #5 belichaamt een strak, eigentijds design, versterkt door geavanceerde technologie en hoogwaardige materialen. Inzittenden genieten van verwarmde achterstoelen en elektrisch verstelbare rugleuningen voor comfort. Functies zoals de aanpasbare interieurverlichting met 256 kleuren creëren een uitnodigende sfeer voor elke reis.