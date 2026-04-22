Smart #2
Smart toont #2
22 april 2026 - Smart heeft een concept voor de #2 getoond. De #2 is gebouwd op een geheel nieuwe, in eigen huis ontwikkelde Electric Compact Architecture (ECA). Het productiemodel van de Smart #2 als de ForTwo zijn wereldpremière beleven op de Paris Motor Show in oktober 2026.
De #2 heeft een lengte van 2.792 mm en een draaicirkel van 6,95 meter.
Met de Concept #2 voorziet Smart een elektrisch rijbereik tot bijna 300 kilometer en DC-snelladen, waarmee van 10% tot 80% in minder dan 20 minuten kan worden geladen. Ook beschikt het designconceptmodel over Vehicle-to-Load (V2L)-mogelijkheden.
Met een sterke aanwezigheid in China en op wereldmarkten zal het klantenservice-merk Smart Care vanaf midden dit jaar in heel Europa worden uitgerold, waarmee service aan alle klanten wordt geboden.