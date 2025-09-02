Smart kondigt #2 aan

Het volledig elektrische tweezitsmodel zal opvallende technologische oplossingen combineren met verder ontwikkelde kernkwaliteiten van het originele Smart ForTwo-icoon. De internationale première is gepland voor eind 2026 met Europa als belangrijkste regio.

Het voertuig, ontworpen door het Mercedes-Benz Designteam, zal voorzien zijn van nieuwe technologische oplossingen voor het segment dat 27 jaar geleden door de originele Smart ForWwo werd gecreëerd. De Smart #2 zal in China worden geproduceerd en bevindt zich momenteel in de laatste ontwerp- en ontwikkelingsfase.

Dirk Adelmann, CEO Smart Europe: "De bevestiging van ons 'project: two' en de aanstaande lancering van de Smart #2 markeert een mijlpaal voor het merk Smart op wereldniveau. De Smart #2 zal een nieuw tijdperk van individuele stedelijke automobiliteit vormgeven, met name in klassieke Smart steden zoals Rome of Parijs. De beslissing komt op het juiste moment, aangezien we profiteren van de respectievelijke sterke punten van onze hoofdaandeelhouders Mercedes-Benz en Geely. En ook omdat we een sterke steun van nieuwe investeerders ervaren, samen met de succesvolle marktintroductie van de Smart #5. De nieuwe Smart #2 wordt een unieke maar authentieke aanvulling op ons volledig elektrische productportfolio van Smart in Europa".