Smart verlaagt de prijzen

Naast de prijsverlaging profiteren zakelijke rijders van een aanzienlijke verlaging van de fiscale bijtelling. Door de nieuwe prijsstelling daalt de fiscale waarde met tot € 6.070, wat resulteert in een netto voordeel voor zakelijke rijders die hun auto ook privé gebruiken van maximaal € 40,61 per maand (op basis van inkomstenbelasting in schijf 2 met een tarief van 37,48%).

Met deze nieuwe prijsstelling zet Smart een stap om zich beter te positioneren voor de zakelijke markt, omdat zowel de maandelijkse leaseprijs als de bijtelling voor de berijders omlaag gaan.

De fiscale waarden:

#1 Pure € 30.935

#1 Pro € 33.435

#1 Pure+ € 35.935

#1 Pro+ € 38.435

#1 Premium € 41.435

#1 Pulse € 41.435

#1 BRABUS € 46.435

#3 Pro € 34.430

#3 Pro+ € 39.430

#3 Premium € 42.090

#3 BRABUS € 46.930

Bovendien geldt er vanaf 1 september een bonus voor klanten van een Smart #1 of #3, die, afhankelijk van de uitvoering, € 1000,- of € 1500,- bedraagt. Voor alle Smart uitvoeringen met de 49 kWh batterij is de korting € 1000,-, voor alle uitvoeringen met de 66 kWh batterij is de korting € 1500,-. Alle wijzigingen en bonussen gaan in per 1 september 2025.