Smart test #2

Naast zijn kenmerkende compacte formaat behoudt de Smart #2 de tweedeurs, tweezitsconfiguratie, de achterwielaandrijving en de karakteristieke wielbasis van de ForTwo. Met een volledig nieuw ontworpen interieur en exterieur van het designteam van Mercedes-Benz moet de Smart #2 met een frisse identiteit worden gelanceerd. Het nieuwe ECA-platform vormt de basis voor een elektrische aandrijflijn van de volgende generatie en geavanceerde veiligheidsvoorzieningen.

De nieuwste tests met de ECA-architectuur zijn mogelijk gemaakt door een creatieve technische oplossing: het integreren van het nieuwe platform in bestaande Smart ForTwo-carrosserieën, waardoor er meerdere zeer representatieve testvoertuigen zijn ontstaan. Met behulp van deze prototypes voert het R&D-team van Smart wereldwijd tests uit in gespecialiseerde faciliteiten. Zo richten de ingenieurs zich in China op de kern van de rijdynamiek: het verfijnen van het rijgedrag en de wegligging voor wendbaarheid in de stad, het controleren van de sterkte van de structuur van het platform en het optimaliseren van de prestaties van het remsysteem.

Tegelijkertijd worden op andere testlocaties de botsveiligheid, de duurzaamheid van de ophanging, de batterijprestaties, de softwaresystemen en de klimaatregeling onder diverse omstandigheden getest, allemaal essentiële stappen in de voorbereiding van het voertuig op de volgende testfase en uiteindelijk de serieproductie.

Het programma van de volledig elektrische Smart #2 blijft op schema voor zijn wereldpremière eind 2026.