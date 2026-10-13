Renault toont E-Space Concept

Ontworpen vanuit de geschiedenis van het merk, en daarmee vanuit de mens, lag de eerste prioriteit bij de ontwikkeling van het interieur en de leefruimte. Pas daarna kreeg de auto zijn uiterlijke vorm. Grote glasoppervlakken aan de zijkanten en in het dak laten overvloedig daglicht binnen, net zoals bij de meest geslaagde architectonische ontwerpen en renovaties.

De designtaal van de Renault E-Space Concept is een ode aan eenvoud. Vloeiende, zuivere vormen worden geaccentueerd door subtiele spanningslijnen. Het resultaat is een opvallend heldere en direct herkenbare vormtaal die de waarden van het merk weerspiegelt.

De Renault E-Space Concept introduceert zowel voor als achter een nieuwe lichtsignatuur. Een grote, verlichte U-vorm omsluit als een lichtlijn de volledige grille. In het midden bevindt zich een verlicht logo dat lijkt te zweven, alsof het wordt gedragen door een spel van pixels.

Geïnspireerde proporties

De Renault E-Space Concept is een royaal bemeten auto met een lengte van 4,70 meter, een breedte van 2,02 meter en een hoogte van 1,67 meter. Ondanks deze royale afmetingen vertonen de hoogte en de verhouding tussen lengte en breedte sterke overeenkomsten met die van de eerste Espace. Tegelijkertijd zorgen moderne accenten voor een eigentijdse uitstraling, zoals de korte overhangen en de plaatsing van de 23-inch wielen op de uiterste hoeken van de carrosserie.

Met zijn lage zwaartepunt, lage raamlijn en bescheiden bodemvrijheid introduceert de Renault E-Space Concept nieuwe kenmerken van hedendaags design en onderscheidt hij zich nadrukkelijk van de SUV. De voorruit vormt een natuurlijke verlenging van de motorkap. Dat is een knipoog naar het DNA van de MPV en in het bijzonder naar het 'TGV-profiel' van de eerste Renault Espace uit 1984. De splitter in de voorbumper is beweegbaar en kan dichter bij het wegdek worden gebracht om de aerodynamica bij hogere snelheden te optimaliseren. Achteraan zorgen de verticale lijnen van de achterzijde voor een gevoel van ruimte en modulariteit. De dakspoiler doet tegelijkertijd denken aan vergelijkbare designelementen van de tweede en derde generatie Renault Espace.

Om de visuele massa in zijaanzicht te beperken, is een zwarte 'skateboard'-structuur toegepast die verwijst naar de technische componenten van de auto, zoals de batterij en diverse aerodynamische voorzieningen. Daarmee roept het ontwerp associaties op met de sidepods van een Formule 1-auto. De krachtige zwarte horizontale lijn van deze technische basisstructuur loopt optisch door in het ontwerp van de wielen wanneer deze recht staan. De donkere afwerking van het onderste deel van de carrosserie verwijst bovendien naar de brede grijze zijbescherming van de eerste Renault Espace.

Een interieur omgeven door glas

Natuurlijk licht stond centraal bij het ontwerp van de Renault E-Space Concept. Het glazen dak en de zijruiten lopen ver door tot onder de toch al zeer lage raamlijn. Het doel was om de carrosseriepanelen te verbinden met deze glasoppervlakken zonder een duidelijke visuele scheiding tussen glas en metaal te creëren. Van buitenaf is letterlijk zichtbaar hoe het glaswerk doorloopt achter de carrosseriepanelen en zelfs onder de raamlijn uitkomt.

Speciaal ontwikkelde verlichting benadrukt bovendien de minimale constructiedikte tussen de voorruit en de carrosserie. Ook de achterstijl lijkt te zweven, alsof deze als afzonderlijk element aan de carrosserie is toegevoegd. Hierdoor ontstaat een lichte, ruimtelijke uitstraling die het gevoel van openheid verder versterkt.

Een interieur badend in natuurlijk licht

De dubbele achterwaarts scharnierende portieren zonder B-stijl geven toegang tot een interieur dat tegelijk gastvrij en opvallend ruimtelijk aanvoelt. Er zijn zes afzonderlijke stoelen op een volledig vlakke vloer. In plaats van traditionele autostoelen haalde het ontwerpteam inspiratie uit de wereld van interieurdesign. De stoelen hebben gelakte schalen die doen denken aan de ontwerpen van Pierre Paulin. Net als de stoelen van de Renault Espace uit 1984 ogen ze licht en slank, vooral aan de bovenzijde, waardoor ze lijken te zweven in het interieur.

De zes stoelen zijn identiek qua formaat en ontwerp en zijn draaibaar als uitnodiging om plaats te nemen. De functionaliteit verschilt per zitrij. De twee stoelen op de tweede rij kunnen 180 graden draaien, waardoor samen met de derde zitrij een opstelling ontstaat die doet denken aan een compartiment in een TGV-trein. In de standaardpositie hebben de passagiers op de tweede rij toegang tot uitklapbare tafeltjes en een 12,3-inch scherm dat is geïntegreerd in de rugleuningen van de voorstoelen.

In een configuratie met vier zitplaatsen kunnen de stoelen van de tweede rij volledig worden neergeklapt tot een grote tafel voor de passagiers achterin. In deze opstelling kunnen zij eveneens gebruikmaken van de schermen in de rugleuningen van de voorstoelen.

De tafel kan worden uitgerust met een bedieningsconsole die over de centrale ruggengraat van het interieur schuift. Deze console omvat onder meer een luchtzuiveringssysteem, een compacte koelkast, controllers voor videogames en zelfs een klassiek spelletje 'Vier op een rij'.

De deurgrepen hebben een strakke, minimalistische vormgeving en zijn bekleed met doorgestikte stof. Daardoor ontstaat een warme, coconachtige sfeer zonder in te leveren op robuustheid. Dankzij de lage raamlijn zijn traditionele armleuningen overbodig geworden en kunnen inzittenden hun ellebogen op de portierrand laten rusten.

Een verlichte lijn langs de onderzijde van het interieur verwijst naar de vormtaal van het exterieur ter hoogte van de raamlijn. De sfeerverlichting wordt verder versterkt door subtiele lichtbronnen, nachtverlichting die in de luidsprekers is geïntegreerd en leeslampjes die zijn gemonteerd op een langslopende rail in het midden van het glazen dak.

Dashboard

Technologie speelt een hoofdrol in het interieur dankzij een scherm dat zich uitstrekt over de volledige breedte van het interieur (1.130 x 110 mm). Dit gebogen 'pillar-to-pillar'-display draagt de naam OpenR Panorama en zal in toekomstige modellen uit het hogere Renault-segment worden toegepast. De volgende generaties van de Renault Rafale full hybrid E-Tech en Renault Scenic E-Tech electric behoren tot de eerste modellen die over deze technologie beschikken.

OpenR Panorama geeft alle essentiële informatie weer en vervangt daarmee het traditionele dashboard. Het scherm is echter niet aanraakgevoelig. Doordat het zo dicht mogelijk bij het gezichtsveld van de bestuurder is geplaatst, verbetert het de ergonomie en ondersteunt het een veilige rijervaring. Voor de voorpassagier bevindt zich geen conventioneel dashboard. Daardoor lijkt het grote scherm vrij in het interieur te zweven. Dit bijzondere ontwerp creëert meer ruimte voor de inzittenden voorin en versterkt het open en lichte karakter van het interieur.

De bediening van de functies van OpenR Panorama verloopt via twee flexibele schermen die draaien rond een buisvormige structuur waarop het stuurwiel is gemonteerd. Daardoor kan de hoeveelheid weergegeven informatie eenvoudig worden aangepast aan de situatie of voorkeur van de bestuurder. Deze opzet maximaliseert tevens de beschikbare ruimte voor de voorpassagier.

Het onderste gedeelte onder het dashboard breekt met traditionele ontwerpprincipes uit de autowereld. In plaats daarvan is gekozen voor een gebogen opbergelement dat zich over de volledige breedte van het interieur uitstrekt. Hierin zijn zowel de verschuifbare middenconsole als de pedalen geïntegreerd, waarbij het volledige mechanisme uit het zicht blijft.

Het compacte stuurwiel biedt een onbelemmerd zicht op OpenR Panorama. Dankzij steer-by-wire-technologie is er geen mechanische verbinding met het stuurmechanisme. Hierdoor kan de stuurhoek volledig elektronisch en uiterst nauwkeurig worden aangestuurd.

Materialen dicht bij de natuur

Naast de ambitie van Renault om gemiddeld 30% gerecyclede materialen toe te passen in zijn modellengamma, vormt de Renault E-Space Concept een vooruitblik op het gebruik van biogebaseerde materialen. De conceptauto verkent alternatieven voor de biogebaseerde materialen die traditioneel het meest worden toegepast in de auto-industrie, zoals leer en hout, en opent daarmee de deur naar nieuwe mogelijkheden.

De decoratieve afwerkingen in het interieur zijn vervaardigd uit gekleurd stro dat rechtstreeks op de ondergrond is aangebracht. De vloer is bekleed met een hoogpolig getuft tapijt van 100% wol. Voor de lakafwerking van interieurdelen wordt een biogebaseerde hars toegepast met een aandeel van 18%.

Het stuurwiel is deels bekleed met textiel en deels met een materiaal dat ook wordt toegepast in diverse Renault modellen. Dit materiaal bestaat voor 26% uit ricinusolie en voor 25% uit biologisch katoen.