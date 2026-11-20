Met een oppervlakte van 0,7 m2 zorgt het glazen dak voor meer licht in het interieur. Het natuurlijke licht versterkt bovendien het gevoel van ruimte voor alle inzittenden. Met zijn afgeronde contouren draagt het Twingobay panoramadak bij aan het onderscheidende karakter van de auto. Aan de binnenzijde is de grafische vormentaal van het Twingo alfabetpatroon aangebracht, dat vanuit het interieur goed zichtbaar is. Dit exclusieve detail verwijst naar de speelse en eigenzinnige wereld van de Twingo en zorgt tegelijkertijd voor een herkenbare visuele signatuur.

Renault Twingo | Renault Twingo nu met panoramadak

Het glazen dak maakt gebruik van meerlaagse technologie om het comfort van de inzittenden het hele jaar door te waarborgen. Het filtert 99,9% van de UV-straling en houdt het grootste deel van de infraroodstraling tegen. Een emissiearme folie draagt bij aan een hoog thermisch comfort in het interieur, ongeacht het seizoen. Dankzij de beperkte warmteontwikkeling is geen zonnescherm nodig. Daardoor profiteren inzittenden optimaal van het glazen dak, terwijl er meer interieurruimte overblijft en het gewicht lager is.

Het Twingobay panoramadak is beschikbaar voor zowel de evolution als de techno en heeft een meerprijs van € 550,-.

Nieuwe velgen

Voor de Twingo E-Tech electric evolution zijn voortaan ook 18-inch lichtmetalen velgen 'Mikado' in de kleur noir diamantée beschikbaar. Deze velgen versterken het onderscheidende design van de auto en bieden klanten extra mogelijkheden om hun Twingo een persoonlijke uitstraling te geven. De velgen zijn exclusief beschikbaar op de evolution-uitvoering en hebben een meerprijs van € 550,-.